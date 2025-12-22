Cor 12:16 30° Cap d´Any, tre notti magiche Ecco tutto quello che c´è da sapere in previsione delle magiche serate del 29, 30 e 31 dicembre nel Piazzale della Pace di Alghero. Ad aprire i concerti di Raf, Kid Yugi e Low-Red, Gabry Ponte una ricca programmazione musicale. Aree sosta dedicate, modifiche alla circolazione, divieti di sosta



ALGHERO - Conto alla rovescia in Riviera del Corallo per gli spettacoli del 29, 30 e 31 dicembre nel Piazzale della Pace (apertura varchi dalle ore 20), sul porto turistico di Alghero. Raf, Kid Yugi, Low-Red e Gabry Ponte saranno accompagnati da una ricca programmazione musicale trasversale con dj set, musicisti emergenti, artisti locali e cover band che scalderanno l'atmosfera verso l'arrivo del nuovo anno.



Per tutte e tre le giornate l'accesso all'area eventi sarà libero e gratuito, regolato da controlli ai varchi in via XXIV Maggio, Via La Marmora e Via Garibaldi, fino al raggiungimento della capienza massima. A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell'area effettuati dal personale di sicurezza e dalle forze di polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector. Presenti all’interno dell’area stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande. Non sarà consentito introdurre: Contenitori di vetro/lattine di qualsiasi capacità; Bottiglie di plastica di capacità superiore ai 50cl; Petardi, spray urticanti, oggetti contundenti; Borse grandi, caschi, droni; Animali. In tutta la zona portuale e nelle aree intorno al Piazzale della Pace la circolazione veicolare sarà regolata con divieti di sosta e transito temporanei. L'Amministrazione comunale ha predisposto alcune aree di sosta temporanee: Sterrato tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez; Campo sportivo Don Bosco; Sterrato via Giovanni XXIII.



Alle persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne) sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento: E' stata predisposta una pedana riservata con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana (si precisa che non è possibile raggiungere il luogo dell’evento in auto e non sono previsti parcheggi riservati in prossimità del Piazzale della Pace). I posti dell’area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione. Per riservare un posto inviare una email a info@algheroexperience.it specificando il nominativo della persona con disabilità e quello dell'eventuale accompagnatore. La necessità di accompagnamento deve essere esplicitata nella richiesta. Il sistema di prenotazione è obbligatorio, attivo fino all’esaurimento dei posti disponibili nel settore dedicato. La richiesta di prenotazione dovrà inoltre contenere: la certificazione attestante disabilità e necessità di accompagnamento; nome e cognome dell’accompagnatore; il consenso al trattamento dei dati.



Il programma completo del Cap d'Any 2025-2026 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. L'edizione numero 30 del Cap d'Any de l'Alguer è realizzata col contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo ed il coinvolgimento attivo del mondo culturale, artistico e associativo locale.