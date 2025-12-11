Cor 11:21 Isola Bianca, catamarano a fuoco La squadra operativa dei vigili del fuoco di Olbia ha individuato il focolaio che interessava la zona poppiera dell´imbarcazione, attualmente posizionata a secco su appositi invasi per lavori di manutenzione



OLBIA - Nella tarda serata di venerdì, i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti d'urgenza presso un’area di rimessaggio navale situato nel viale Isola Bianca per un principio d’incendio sviluppatosi a bordo di un catamarano. La squadra operativa, giunta prontamente sul posto ha individuato il focolaio che interessava la zona poppiera dell'imbarcazione, attualmente posizionata a secco su appositi invasi per lavori di manutenzione.



Grazie al rapido intervento degli operatori, le fiamme sono state circoscritte in breve tempo, evitando che il rogo si propagasse all’intera struttura in vetroresina e alle altre imbarcazioni situate nelle immediate vicinanze. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al monitoraggio termico dei locali interni per escludere la presenza di ulteriori focolai nascosti. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto non si segnalano persone ferite o intossicate, presenti i militi della Guadia Costiera di Olbia.