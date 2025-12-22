 Skin ADV
Estudi Polifònic, concerto di fine anno
Si avvia alla conclusione la 29esima edizione di Estudi Polifònic, il programma di concerti curato dal Coro Polifonico Algherese: Domenica 28 dicembre, grande concerto di fine anno nella Cattedrale di Santa Maria ad Alghero
Estudi Polifònic, concerto di fine anno

ALGHERO - Si avvia alla conclusione la 29esima edizione di Estudi Polifònic, il programma di concerti curato dal Coro Polifonico Algherese e diretto dal maestro Ugo Spanu, che per tutto il 2025 ha animato la vita culturale cittadina con numerosi appuntamenti dedicati alla musica corale.
A chiudere l’anno sarà il tradizionale “Nadal en Polifonia–Concerto di fine anno”, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20.30 nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria, nel cuore di Alghero.

La serata si aprirà con l’esibizione del Coro Polifonico Algherese, al quale seguiranno gli interventi del Coro Polifonico San Teodoro di Paulilatino, diretto da Maria Chiara Piras, del Coro Femminile Marianna Bussalai di Orani, guidato da Sandro Pisanu, e del Coro Amicos in Cantos, che unisce Galtellì e Irgoli sotto la direzione di Maria Bonaria Monne. Gran finale affidato all’Orchestra da camera Ellipsis, con le voci delle soprano Chiara Vyssia Ursino, Melita Lamicela e Cetti Florio, accompagnate all’oboe da Carlo Cesaraccio e dirette dal maestro Giovanni Ferrauto, per un momento musicale di grande suggestione.

La XXIX edizione di Estudi Polifònic è stata realizzata con il contributo del programma strategico della Camera di Commercio di Sassari “Salude & Trigu”, della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero e con il patrocinio del Comune di Alghero.
L'appuntamento, con ingresso libero, è quindi per domenica 28 dicembre, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria.
17:30
Galà lirico di Capodanno al Teatro di Alghero
Giovedì 1° gennaio alle 20.30, al Teatro Civico di Alghero arriva il Galà lirico di Capodanno per celebrare l’importante ricorrenza con “Un brindisi al 2026 in musica”. Sul palcoscenico del “Gavino Ballero” saranno protagonisti il soprano sassarese Francesca Sassu e il tenore Valerio Borgioni
19:38
Max Pezzali, bus-navetta a Sassari
Sassari si prepara per Capodanno in piazza con Max Pezzali. Il piano del Comune per accogliere il grande pubblico in totale sicurezza: Piazzale Segni zona rossa
23/12/2025
Olbia, navette gratuite per il capodanno
L´amministrazione comunale invita pertanto anche il pubblico di Olbia che non utilizza abitualmente il trasporto urbano a parcheggiare le auto in sicurezza e godersi il concerto di Mengoni e Lazza senza pensieri con le navette gratuite
22/12/2025
Belcanto Christmas Party al Civico di Sassari
Il 27 dicembre in scena il Galà lirico natalizio con il soprano Nikoletta Hertsak e il baritono caratterista Matteo Torcaso
