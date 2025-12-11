Cor 11:17 Oliena, allevatore ucciso nella battuta di caccia La tragedia domenica, intorno alle 16.30. Andrea Puddu e gli amici si trovavano nella riserva nelle campagne di Sa Serra, all’incrocio con Jumpadu



OLIENA - Finisce in tragedia la domenica di caccia. L'incidente a Oliena dove un allevatore di 58 anni viene centrato per errore da un amico e muore all’istante. Andrea Puddu si accascia a terra, fulminato dopo essere stato raggiunto da un proiettile. Gli amici chiedono aiuto, chiamano 118 e carabinieri, aspettano i soccorsi che arrivano.Ma è tutto inutile per il cacciatore non c'è stato niente da fare. Indagini in corso.