 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizienuoroCronacaCaccia › Oliena, allevatore ucciso nella battuta di caccia
Cor 11:17
Oliena, allevatore ucciso nella battuta di caccia
La tragedia domenica, intorno alle 16.30. Andrea Puddu e gli amici si trovavano nella riserva nelle campagne di Sa Serra, all’incrocio con Jumpadu
Oliena, allevatore ucciso nella battuta di caccia

OLIENA - Finisce in tragedia la domenica di caccia. L'incidente a Oliena dove un allevatore di 58 anni viene centrato per errore da un amico e muore all’istante. Andrea Puddu si accascia a terra, fulminato dopo essere stato raggiunto da un proiettile. Gli amici chiedono aiuto, chiamano 118 e carabinieri, aspettano i soccorsi che arrivano.Ma è tutto inutile per il cacciatore non c'è stato niente da fare. Indagini in corso.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/1Tar: cambia calendario venatorio in Sardegna
23/12Battuta al cinghiale, morto 63enne
16/12Caccia: due morti a Quartucciu
5/11Arborea: operazione anti-bracconaggio
26/9Peste suina: novita´ in arrivo per i cacciatori
9/9Bracconaggio ad Alghero: Daino intrappolato
9/4Operazioni antibracconaggio nel Sud Sardegna
12/3«Finalmente la caccia ai cinghiali nel Parco»
20/1Bracconieri denunciati a Pula
24/12Cacciatore ferito all'inguine: grave
« indietro archivio caccia »
29 dicembre
«Fallimento certificato, fermatevi»
29 dicembre
L´Isola dei concerti: tutti gli eventi di Capodanno
29 dicembre
La lettera: sanità algherese allo sfascio



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)