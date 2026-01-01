S.A. 18:23 Venerdì scuole chiuse ad Alghero Firmata l´ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia, per la giornata di domani, 13 febbraio, al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza



ALGHERO - Il sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia, per la giornata di domani, 13 febbraio, al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici di oggi. Il provvedimento riguarda anche l'interdizione dell’accesso ai relativi cortili e pertinenze esterne per tutta la durata delle operazioni di ripristino, fatte salve le necessità legate agli interventi di emergenza dei tecnici comunali e della Protezione Civile.



Gli eventi atmosferici di oggi sul territorio comunale, di eccezionale intensità, caratterizzati da raffiche di vento di fortissima intensità hanno causato diffusi danni al patrimonio arboreo cittadino, con caduta di alberi, rami e detriti che hanno interessato diverse vie e zone della città e anche le aree pertinenziarie, i cortili e le vie d’accesso ai plessi scolastici cittadini. A seguito di primi sopralluoghi tecnici, è emersa la necessità di procedere a interventi di rimozione di fogliame, detriti e ripristino delle condizioni di sicurezza per l’accesso degli studenti e del personale scolastico.



Ciò anche in considerazione del fatto che le principali vie di collegamento tra il centro urbano e le borgate sono attualmente interessate da cedimenti di alberi che compromettono il transito e la viabilità e che tale situazione crea disagio alla popolazione scolastica che con mezzi propri o con gli scuolabus deve raggiungere gli istituti di ogni ordine e grado. Le operazioni di bonifica delle strade statali e provinciali con ogni probabilità saranno in corso anche nella giornata di domani.