Venerdì scuole chiuse ad Alghero
S.A. 18:23
Venerdì scuole chiuse ad Alghero
Firmata l´ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia, per la giornata di domani, 13 febbraio, al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza
Venerdì scuole chiuse ad Alghero

ALGHERO - Il sindaco Raimondo Cacciotto ha firmato l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia, per la giornata di domani, 13 febbraio, al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza a seguito dei danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici di oggi. Il provvedimento riguarda anche l'interdizione dell’accesso ai relativi cortili e pertinenze esterne per tutta la durata delle operazioni di ripristino, fatte salve le necessità legate agli interventi di emergenza dei tecnici comunali e della Protezione Civile.

Gli eventi atmosferici di oggi sul territorio comunale, di eccezionale intensità, caratterizzati da raffiche di vento di fortissima intensità hanno causato diffusi danni al patrimonio arboreo cittadino, con caduta di alberi, rami e detriti che hanno interessato diverse vie e zone della città e anche le aree pertinenziarie, i cortili e le vie d’accesso ai plessi scolastici cittadini. A seguito di primi sopralluoghi tecnici, è emersa la necessità di procedere a interventi di rimozione di fogliame, detriti e ripristino delle condizioni di sicurezza per l’accesso degli studenti e del personale scolastico.

Ciò anche in considerazione del fatto che le principali vie di collegamento tra il centro urbano e le borgate sono attualmente interessate da cedimenti di alberi che compromettono il transito e la viabilità e che tale situazione crea disagio alla popolazione scolastica che con mezzi propri o con gli scuolabus deve raggiungere gli istituti di ogni ordine e grado. Le operazioni di bonifica delle strade statali e provinciali con ogni probabilità saranno in corso anche nella giornata di domani.
17:40
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
Il maestrale ha sradicato la vetrata di un attico in via Enrico Costa e un infisso in via Tarragona. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Danni anche in via De Gasperi e pericolo in vari quartieri e in numerose strade di campagna per la caduta di alberi
13:58
Chiusi i parchi e stop attività all´aperto
In vigore le ordinanze sindacali di chiusura del Cimitero e dei parchi cittadini Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno e Caragol e divieto di accesso a tutti gli altri parchi e aree pinetate di Alghero e Fertilia. Divieto anche per le attività sportive all´aperto. Vento in attenuazione in serata
28/1Non bastano 100 milioni per il ciclone Harry
28/1Ciclone: cabina di regia per la ricostruzione
25/1Maltempo, sopralluoghi a Cala Gonone e Siniscola
22/1Sos maltempo: iniziata la conta dei danni
21/1Sopralluogo aree colpite: verso stato di calamità
21/1Maltempo: codice arancione rischio idraulico
21/1Fipe: indennizzi ai locali per i danni ciclone
21/1«Per ciclone Harry servono 10 milioni»
21/1Meteo in attenuazione, s´innalzano i fiumi
20/1Ciclone, è ancora massima allerta: evacuazioni
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
12 febbraio
Cardiologia: visite gratuite a Sassari
12 febbraio
Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna



