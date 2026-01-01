Alguer.it
Alghero: a caccia col fucile abusivo
Porto abusivo di fucile durante una battuta al cinghiale: cacciatore denunciato dal personale della stazione Forestale di Alghero. L’operazione rientra nell’ambito di una serie di controlli che il Corpo Forestale effettua su tutto il territorio regionale
Alghero: a caccia col fucile abusivo

ALGHERO - Nei giorni scorsi, durante l’attività di controllo venatorio svolta in agro di Olmedo, località “Sa Mandracchina”, il personale della Stazione Forestale di Alghero ha provveduto ad effettuare il sequestro di un fucile da caccia e del relativo munizionamento nei confronti di un soggetto che deteneva l’arma illegalmente.

Gli agenti forestali avevano subito notato il cacciatore che, alla loro vista, si era repentinamente nascosto dietro alcuni macchioni, per poi riapparire privo dell’arma poco prima detenuta. A seguito di un'accurata ispezione l’arma era stata rinvenuta nascosta all’interno di un cespuglio. La pattuglia ha così proceduto ad controllo documentale, dal quale è emerso che il porto d’arma era scaduto da oltre 3 anni e, di conseguenza, non era stato effettuato il pagamento delle tasse previste.

Il personale forestale di Alghero ha denunciato il bracconiere all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il sequestro dell’arma. L’operazione rientra nell’ambito di una serie di controlli che il Corpo Forestale effettua su tutto il territorio regionale, finalizzati al contrasto dei reati in materia venatoria e di armi.
