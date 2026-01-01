Alguer.it
S.A. 17:40
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
Il maestrale ha sradicato la vetrata di un attico in via Enrico Costa e un infisso in via Tarragona. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Danni anche in via De Gasperi e pericolo in vari quartieri e in numerose strade di campagna per la caduta di alberi
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi

ALGHERO - Gravi disagi ad Alghero e dintorni a causa del forte vento ad oltre 100 km/h che sta soffiando sulla Sardegna. In città si sta moltiplicando il lavoro dei vigili del fuoco: durante la giornata il maestrale ha sradicato la vetrata di un attico in via Enrico Costa e un infisso in via Tarragona. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Danni anche in via De Gasperi e in pericolo vari quartieri e numerose strade di campagna per la caduta di alberi scossi dal vento e poco stabili a causa del terreno molto bagnato e ammorbidito dalle piogge delle ultime settimane.
18:23
Venerdì scuole chiuse ad Alghero
Firmata l´ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia, per la giornata di domani, 13 febbraio, al fine di consentire il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza
13:58
Chiusi i parchi e stop attività all´aperto
In vigore le ordinanze sindacali di chiusura del Cimitero e dei parchi cittadini Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno e Caragol e divieto di accesso a tutti gli altri parchi e aree pinetate di Alghero e Fertilia. Divieto anche per le attività sportive all´aperto. Vento in attenuazione in serata
12 febbraio
Venerdì scuole chiuse ad Alghero
12 febbraio
Chiusi i parchi e stop attività all´aperto
12 febbraio
Allerta vento: no deposito plastica



