Il vento sradica vetrate, infissi e alberi

S.A. 17:40



ALGHERO - Gravi disagi ad Alghero e dintorni a causa del forte vento ad oltre 100 km/h che sta soffiando sulla Sardegna. In città si sta moltiplicando il lavoro dei vigili del fuoco: durante la giornata il maestrale ha sradicato la vetrata di un attico in via Enrico Costa e un infisso in via Tarragona. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Danni anche in via De Gasperi e in pericolo vari quartieri e numerose strade di campagna per la caduta di alberi scossi dal vento e poco stabili a causa del terreno molto bagnato e ammorbidito dalle piogge delle ultime settimane.