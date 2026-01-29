Alguer.it
S.A. 17:51
Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna
Dopo il Forum “Sport, Salute, Innovazione: la transizione sportiva come strategia di sviluppo per il Nuorese”, svoltosi lo scorso dicembre presso la CCIAA di Nuoro, il progetto europeo SPORT ACT entra nella fase operativa con la pubblicazione di due avvisi pubblici rivolti a imprese ed esperti, aperti all’intero territorio regionale
NUORO - Dallo sviluppo delle idee alle opportunità concrete per il territorio. Dopo il Forum “Sport, Salute, Innovazione: la transizione sportiva come strategia di sviluppo per il Nuorese”, svoltosi lo scorso dicembre presso la Camera di Commercio di Nuoro, il progetto europeo SPORT ACT entra nella fase operativa con la pubblicazione di due avvisi pubblici rivolti a imprese ed esperti, aperti all’intero territorio regionale. I bandi, promossi dalla Camera di Commercio di Nuoro nell’ambito del Programma Interreg Italia–Francia Marittimo 2021–2027, puntano a rafforzare la competitività delle imprese e a valorizzare competenze professionali qualificate, sostenendo la cosiddetta transizione sportiva come motore di sviluppo economico, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

«Con questi bandi rendiamo operativa la visione emersa nel Forum di dicembre: lo sport non è solo attività fisica, ma una leva di innovazione, benessere e sviluppo economico. Vogliamo accompagnare le imprese sarde che intendono investire nella transizione sportiva, mettendo a disposizione competenze qualificate e servizi gratuiti. Invitiamo imprese e professionisti a partecipare: è un’opportunità concreta per creare valore sul territorio», dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò. L’avviso è rivolto a micro, piccole e medie imprese (incluse cooperative e imprese sociali) con sede legale e/o operativa in Sardegna, interessate a sviluppare o rafforzare progetti che valorizzino lo sport e i settori connessi. Saranno selezionate 3 imprese a livello regionale, che potranno beneficiare di servizi qualificati gratuiti di accompagnamento e sviluppo per un valore massimo di 10.000 euro per impresa(aiuto indiretto in regime de minimis). I percorsi di consulenza, personalizzati, avranno una durata massima di sei mesi.

Accanto all’avviso per le imprese, la Camera di Commercio di Nuoro ha pubblicato anche il bando finalizzato alla creazione di un elenco di professionisti e operatori qualificati che forniranno servizi specialistici alle imprese selezionate dal bando “Scouting”. Possono candidarsi professionisti, imprese, società ed enti con competenze in ambiti che spaziano dall’innovazione e management sportivo al digitale e AI, dal turismo sportivo sostenibile alla mobilità dolce, dall’economia circolare alla rigenerazione urbana, fino ai temi della salute, dell’accessibilità e dell’inclusione sociale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 marzo 2026 per entrambi i bandi. Il progetto SPORT ACT proseguirà inoltre con la pubblicazione, nelle prossime settimane, del programma del Festival SPORT ACT, che concluderà il percorso avviato con il Forum di dicembre con una giornata dedicata allo sport e alla presentazione delle opportunità aperte a imprese e operatori. I due avvisi sono rivolti all’intero territorio regionale e rappresentano un’occasione concreta per imprese e professionisti interessati a investire nello sport come fattore di innovazione e sviluppo sostenibile.
29 gennaio
Rapina alla Conad: punta la pistola e scappa
30 gennaio
«In via Tarragona una caffetteria sociale»
30 gennaio
Strade ormai al collasso ad Alghero



