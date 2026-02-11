Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoTurismo › Eventi tradizione identitaria: via al bando
S.A. 18:20
Eventi tradizione identitaria: via al bando
Potranno presentare istanza sulla piattaforma SIPES, da venerdì 13 febbraio a venerdì 27 febbraio 2026, organismi pubblici in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni della tradizione identitaria regionale con una storicità di almeno 80 anni
Eventi tradizione identitaria: via al bando

CAGLIARI - È stato pubblicato il bando relativo al Cartellone degli Eventi della tradizione identitaria – Misura “Eventi dell’identità regionale. Con uno stanziamento di 600.000 euro, dopo i bandi dedicati al Carnevale e ai riti della Settimana Santa, arriva atteso il terzo cartellone dei 12 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. «Anche con queste manifestazioni –afferma l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu- si consolida la strategia di richiamare un turismo ulteriore e diverso da quello balneare, con eventi della tradizione regionale di matrice laica o religiosa che siano radicati nella memoria della comunità in cui si svolgono».

Potranno presentare istanza sulla piattaforma SIPES, da venerdì 13 febbraio a venerdì 27 febbraio 2026, organismi pubblici in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni della tradizione identitaria regionale con una storicità di almeno 80 anni. L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro centocinquantamila. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso. È premiante la partecipazione all’evento di delegazioni di provenienza extraregionale o estera.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/2/2026
«Su Fondazione Avs e M5S non si nascondano»
La replica di Fratelli d’Italia Alghero dopo le osservazioni sollevate sull’avviso pubblico della Fondazione Alghero per la programmazione degli eventi 2026
11/2/2026
Sardegna dei record in vetrina alla Bit
La Sardegna si conferma come una delle mete più ambite per i turisti. Superata per la prima volta la soglia storica. Il 2025 è stato infatti l’anno dei record per il turismo in Sardegna con oltre 20 milioni di presenze. Le parole dell´assessore Cuccureddu alla Bit di Milano
9/2Sardegna presente alla 46ma edizione della Bit
6/2Eventi estivi Anfiteatro: domande in scadenza
28/1Cagliari tra le mete più ambite del 2025
28/1Riti Settimana Santa: pubblicato il bando
18/1«Mega yacht, investire sulla blue economy»
14/1Giro Sardegna occasione di promozione
14/1Salude&Trigu: bando per 100 eventi
27/12Alghero una città sempre più fantasma
19/12Grandi eventi: nel 2026 oltre 22 milioni di euro
18/12Innovazione turismo e cultura: Open day
« indietro archivio turismo »
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
12 febbraio
Cardiologia: visite gratuite a Sassari
12 febbraio
Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)