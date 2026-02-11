S.A. 18:20 Eventi tradizione identitaria: via al bando Potranno presentare istanza sulla piattaforma SIPES, da venerdì 13 febbraio a venerdì 27 febbraio 2026, organismi pubblici in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni della tradizione identitaria regionale con una storicità di almeno 80 anni



CAGLIARI - È stato pubblicato il bando relativo al Cartellone degli Eventi della tradizione identitaria – Misura “Eventi dell’identità regionale. Con uno stanziamento di 600.000 euro, dopo i bandi dedicati al Carnevale e ai riti della Settimana Santa, arriva atteso il terzo cartellone dei 12 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. «Anche con queste manifestazioni –afferma l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu- si consolida la strategia di richiamare un turismo ulteriore e diverso da quello balneare, con eventi della tradizione regionale di matrice laica o religiosa che siano radicati nella memoria della comunità in cui si svolgono».



Potranno presentare istanza sulla piattaforma SIPES, da venerdì 13 febbraio a venerdì 27 febbraio 2026, organismi pubblici in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni della tradizione identitaria regionale con una storicità di almeno 80 anni. L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro centocinquantamila. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso. È premiante la partecipazione all’evento di delegazioni di provenienza extraregionale o estera.