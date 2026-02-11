Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaLavoro › Insediato Osservatorio regionale sfruttamento lavoro
S.A. 21:31
Insediato Osservatorio regionale sfruttamento lavoro
Si configura come strumento stabile di analisi, monitoraggio e contrasto a ogni forma di irregolarità e abuso nel mercato del lavoro
CAGLIARI - Si è insediato oggi l’Osservatorio Regionale sullo sfruttamento lavorativo in Sardegna, organismo che rappresenta l’attuazione concreta di una precisa volontà politica della Giunta Todde, inserita nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2024-2029, e che si configura come strumento stabile di analisi, monitoraggio e contrasto a ogni forma di irregolarità e abuso nel mercato del lavoro. «Oggi diamo ufficialmente il via ai lavori dell'Osservatorio Regionale sullo sfruttamento lavorativo in Sardegna. Combattere lo sfruttamento lavorativo – ha detto l’assessora del Lavoro Desiré Manca – non è solo una scelta politica o un obiettivo amministrativo. È un imperativo morale e un dovere giuridico, che ci impone la nostra stessa dignità di istituzioni e di persone. Non stiamo parlando solo di ‘distorsioni del mercato’ o di ‘danno economico’, sebbene questi aspetti siano reali e pesanti. La nascita di questo Osservatorio, quindi, non è solo un atto formale, ma la traduzione operativa di un indirizzo politico chiaro: lo sviluppo della Sardegna non può prescindere dalla qualità del lavoro».

Con questa riflessione, l’esponente della Giunta Todde ha dichiarato formalmente insediato l’Osservatorio regionale, alla presenza di tutti gli attori coinvolti: rappresentanti degli Ispettorati, delle parti sociali, delle Università e degli Enti Locali. «Il PRS – ha aggiunto l’assessora – non parla solo di numeri occupazionali, ma di dignità: abbiamo previsto misure specifiche come il ‘Bonus per il lavoro dignitoso’, per premiare quelle PMI che offrono contratti stabili e tutelati, contrapponendoci nettamente alla logica del massimo ribasso che spesso alimenta le filiere dello sfruttamento. Lottare contro il lavoro nero significa anche combattere la ‘fuga dei talenti’ e lo spopolamento delle aree interne, fenomeni che trovano terreno fertile dove mancano diritti e prospettive certe”. I dati dei più recenti rapporti – in particolare il VII Rapporto Agromafie e Caporalato 2024 dell'Osservatorio Placido Rizzotto - restituiscono una fotografia allarmante a livello nazionale, con oltre 200.000 lavoratori, solo nel settore dell’agricoltura, in condizioni di irregolarità e paghe medie che spesso non superano i 6.000 euro l'anno».

L'Osservatorio nasce sulle solide basi del progetto CASLIS (Contrasto allo Sfruttamento Lavorativo in Sardegna), avviato nel 2022 e conclusosi nel 2025, che verrà presto riavviato grazie a un nuovo finanziamento del Ministero del Lavoro, quintuplicato rispetto alla precedente dotazione: da 1 a 5 milioni di euro, a conferma del buon lavoro svolto. Punto cruciale del metodo di lavoro saranno i dati. A tal fine, l'Assessorato ha già avviato le attività per un accordo specifico con SardegnaIT, finalizzato alla celere realizzazione della piattaforma informatica necessaria per condividere le informazioni sui flussi occupazionali, sugli infortuni e sulle comunicazioni obbligatorie.

Nella foto: l’assessora del Lavoro Desiré Manca
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
12 febbraio
Cardiologia: visite gratuite a Sassari
12 febbraio
Sport: bandi per imprese ed esperti in Sardegna



