|
S.A.
19:00
Allerta vento: no deposito plastica
L´Assessorato all´Ambiente, invita i cittadini ad evitare il deposito ed esposizione sui marciapiedi dei sacchi contenenti la plastica nella serata di oggi
ALGHERO - «In considerazione delle condizioni meteo caratterizzate dal fortissime raffiche di vento, l'Amministrazione, con l'Assessorato all'Ambiente, invita i cittadini ad evitare il deposito ed esposizione sui marciapiedi dei sacchi contenenti la plastica nella serata di oggi. Il perdurare delle condizioni climatiche avverse lascia prevedere che la plastica depositata sia facile preda del vento con conseguenti dispersioni sulla sede stradale Consigliabile quindi tenere in casa i sacchetti. In ogni caso, l'Assessorato all'ambiente considera di rafforzare gli interventi compensativi»: la nota dell'Ufficio Stampa del Comune di Alghero a seguito dell'allerta meteo a causa del forte vento in città e nel territorio.