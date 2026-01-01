Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Beppe Dettori in scena al Palazzo di Città
S.A. 19:32
Beppe Dettori in scena al Palazzo di Città
Assieme a Beppe Dettori i musicisti Martino Roggio, Irene Sini, Manuel Pagliaro e Eleonora Dettori. Appuntamento il 6 gennaio sul palco dello storico e rinnovato Palazzo di Città a Sassari
Beppe Dettori in scena al Palazzo di Città

SASSARI - “Poni menti a me”, il progetto discografico in lingua Sassarese Turritano immaginato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke” (operante in territorio sardo e oltre Tirreno sin dal 2005), sbarca alla grande nel 2026 con una special edition griffata "Paco Mustèla": “Poni menti a me.. i luoghi del cuore” in programma a Sassari il 06 gennaio sul palco dello storico e rinnovato Palazzo di Città in Corso Vittorio Emanuele (h 18). Accadrà ancora una volta grazie al prezioso sostegno della Fondazione di Sardegna, delle Associazioni (fra cui l’Istituto di Ricerche Camillo Bellieni), dei partner (fra cui Grimaldi Sardegna) e del Comune di Sassari che ha concesso il suo patrocinio al progetto. Assieme a Beppe Dettori i musicisti Martino Roggio, Irene Sini, Manuel Pagliaro e Eleonora Dettori - regia e conduzione di Pierangelo Sanna con Monica Anelli - con interventi di Mario Lucio Marras, Leonardo Marras, Eugenio Cossu, Paolo Pintore e Paolo Salaris. Costumi Anouska Montis, scenografia Monia Mancusa, trucco Margherita Masia, luci e fonia Scenosist, direttore di scena e segretaria di produzione Monica Anelli.

Nella foto: Beppe Dettori
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:36
Il Coro Francesco d’Assisi festeggia il trentennale
Il Coro Polifonico "Francesco d’Assisi" celebra i suoi 30 anni di attività con un appuntamento ormai storico per la città: la XXV Edizione del Concerto dell’Epifania. L’evento si terrà martedì 6 gennaio
2/1Domenica serata di musica a San Francesco
2/1Tromba e quintetto d’archi al Civico di Alghero
2/1Folla da record a Sassari per Max Pezzali
2/1Anna e J-Ax salutano il 2026 a Castelsardo
2/1Il Cap d´Any è il vero Capodanno della Sardegna
3/1Franca Masu in concerto con il pianista Mezquida
1/1In 20mila al 30° Cap d´Any con Gabry Ponte
2/1Lirica a Sassari: il 3 gennaio Dave Monaco in concerto
31/12Kid Yugi e Low-Red conquistano Alghero
30/12Sons de l´Alguer Nova: concertone alla Pietraia
« indietro archivio concerti »
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
5 gennaio
Cacciotto spegne allarmismi. A gennaio Comitato su sicurezza
5 gennaio
Il Coro Francesco d’Assisi festeggia il trentennale



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)