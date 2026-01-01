S.A. 19:32 Beppe Dettori in scena al Palazzo di Città Assieme a Beppe Dettori i musicisti Martino Roggio, Irene Sini, Manuel Pagliaro e Eleonora Dettori. Appuntamento il 6 gennaio sul palco dello storico e rinnovato Palazzo di Città a Sassari



SASSARI - “Poni menti a me”, il progetto discografico in lingua Sassarese Turritano immaginato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke” (operante in territorio sardo e oltre Tirreno sin dal 2005), sbarca alla grande nel 2026 con una special edition griffata "Paco Mustèla": “Poni menti a me.. i luoghi del cuore” in programma a Sassari il 06 gennaio sul palco dello storico e rinnovato Palazzo di Città in Corso Vittorio Emanuele (h 18). Accadrà ancora una volta grazie al prezioso sostegno della Fondazione di Sardegna, delle Associazioni (fra cui l’Istituto di Ricerche Camillo Bellieni), dei partner (fra cui Grimaldi Sardegna) e del Comune di Sassari che ha concesso il suo patrocinio al progetto. Assieme a Beppe Dettori i musicisti Martino Roggio, Irene Sini, Manuel Pagliaro e Eleonora Dettori - regia e conduzione di Pierangelo Sanna con Monica Anelli - con interventi di Mario Lucio Marras, Leonardo Marras, Eugenio Cossu, Paolo Pintore e Paolo Salaris. Costumi Anouska Montis, scenografia Monia Mancusa, trucco Margherita Masia, luci e fonia Scenosist, direttore di scena e segretaria di produzione Monica Anelli.



Nella foto: Beppe Dettori