Cor 8:45 Fiorella Mannoia alla Forte Arena Sabato 1 Agosto, il palcoscenico del teatro sotto le stelle del Forte Village a Santa Margherita di Pula ospiterà il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella Mannoia, attraverso i repertori e i brani più amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André



PULA - Si avvia il palinsesto dell’estate 2026 della Forte Arena: sabato 1 Agosto, il palcoscenico del teatro sotto le stelle del Forte Village a Santa Margherita di Pula ospiterà il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella Mannoia, attraverso i repertori e i brani più amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. La tournée “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” prende vita nel trentennale dell’omonimo album di De André, pietra miliare della musica italiana e suo ultimo lascito creativo, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Dal ricordo dei brani indimenticabili di quell’album – insignito della Targa Tenco – ai successi più amati e già intrecciati al repertorio e al cuore di Fiorella, fino a nuove interpretazioni dei capolavori dei due maestri, lo spettacolo è un omaggio sentito e profondo a un’eredità artistica e culturale, che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni.