SASSARI - Musica da camera protagonista a Sassari con un’apertura da intenditori. Domenica 22 febbraio, alle 18.30, la Biblioteca Francescana di Santa Maria di Betlem (Via Artiglieria 1), ospiterà il concerto di “Alena & Josep Duo”, il primo appuntamento della rassegna “Concerti in Biblioteca”, un percorso tutto dedicato alla musica da camera in spazi di alto valore storico e identitario. La manifestazione è realizzata sotta la direzione artistica del maestro Laura Cocco, ed è organizzata dall’Associazione Contrapunctum ETS con il patrocinio del Comune di Sassari, la collaborazione della Biblioteca del Convento di Santa Maria di Betlem e dell’Associazione Ars Aurelia.



Sarà un’occasione preziosa per ascoltare un ensemble cameristico capace di valorizzare le potenzialità timbriche e narrative di due strumenti apparentemente lontani ma sorprendentemente complementari. Il tutto amplificato da un’atmosfera raccolta che offrirà al pubblico un’esperienza di ascolto intima e di grande suggestione. La formazione è composta dal chitarrista Josep Manzano e dalla violoncellista Alena Tikhmanovich, entrambi provenienti dalla Spagna. Una coppia professionale affiatata, attiva dal 2022, che riesce a fondere le sonorità di violoncello e chitarra in un dialogo raffinato, attraversando un ampio arco temporale che va dal repertorio barocco fino al Novecento. In pochi anni di attività, Alena e Josep si sono esibiti in numerose città di Spagna, Francia e Italia e, nel 2023, hanno pubblicato il disco “En concierto”, testimonianza di un percorso artistico in costante crescita.



Docente di violoncello e pianoforte a l’Escola de Música del Gironès, Alena Tikhmanovich è laureata con il massimo dei voti e menzione d’onore all’Università della Cultura della Bielorussia, ha suonato per la Sala da Concerto di Minsk, il Palazzo Nazionale Bielorusso, la Sala Oktaborski di San Pietroburgo e la Sala Rosesia di Mosca. Dal 2004 vive in Catalogna, dove affianca l’attività concertistica a quella didattica. Josep Manzano è diplomato in chitarra al Conservatorio del Liceu di Barcellona e attualmente è docente all’Escola de Música del Gironès. Ha partecipato a numerosi festival in Spagna e all’estero, realizzando tournée in Europa e in America Latina. Ha inciso CD in collaborazione con Xavier Ballesteros e Carlos Garcia Benitez e, come solista, ha pubblicato cinque album dedicati sia al repertorio storico chitarristico sia a progetti multidisciplinari, tra cui “Recital Intim” e “Americana”.