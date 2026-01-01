Alguer.it
S.A. 14:46
Queen, la tribute band ad Alghero
Saranno i mitici Queen i protagonisti della prossima serata al Poco Loco di Alghero. Sul palco dello storico locale di Via Gramsci saliranno i “Queen in Rock – Magic Tribute” per una serata che si preannuncia entusiasmante
<i>Queen</i>, la tribute band ad Alghero

ALGHERO - Venerdì 27 febbraio, con inizio alle 22.30, sul palco del Poco Loco saranno protagonisti i Queen in Rock per il loro Magic Tribute ad una delle band più amate della storia della musica, i Queen. Una serata che promette grande musica ed emozioni con un concerto che porta sul palco del locale algherese una delle band tribute più amate d’Italia e che dal 2014 è tra le tribute band riconosciute da Brianmay.com, il Queen Fan Club internazionale, supportato dal Fan Club Queen in Italia "We Will Rock You" e dalle "Brian May Guitars". Alla voce Francesco Sedda, chitarra solista Andrea Pinna, tastiere Gigi Bernardinelli, al basso Max Flowers, alla batteria Massimo Chessa mentre Riccardo Sedda sarà la voce ospite.
