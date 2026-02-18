Cor 8:44 Capo Plaza, summer tour ad Alghero Dopo il grande successo dell’ultimo tour con i sold out nei palasport di Assago e Roma e un tour estivo terminato con il tutto esaurito al Carroponte di Milano, Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap, si prepara a tornare live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso della prossima estate: unica data in Sardegna ad Alghero



ALGHERO - Dopo il grande successo dell’ultimo tour con i sold out nei palasport di Assago e Roma e un tour estivo terminato con il tutto esaurito al Carroponte di Milano, Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap, si prepara a tornare live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso della prossima estate: unica data in Sardegna ad Alghero. Queste le date del “Summer tour”: 27 luglio - RICCIONE | Riccione Music City 29 luglio - ROMA | Auditorium Parco della Musica 30 luglio - NAPOLI | Arena Flegrea- Noisy Naples Festival 20 agosto - ALGHERO | Alguer Summer Festival 22 agosto - PALERMO | Dream Pop Fest 5 settembre - FIRENZE | Decibel Open Air 6 settembre - BARI | Sottosopra Fest.I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio.



L’artista multiplatino con 79 dischi di Platino e 38 Oro e importanti collaborazioni internazionali, ha da poco pubblicato il nuovo EP “4U”, composto da 7 brani intimi e sinceri, prodotti da AVA, e un’unica eccezionale collaborazione con Achille Lauro. Dopo il ritorno alle origini più crude e trap di “Hustle Mixtape Vol.2”, certificato disco d’oro, Capo Plaza propone in “4U EP” un lato più introspettivo della propria penna, che guarda a quanto ha costruito lavorando su se stesso e sui propri spigoli, affrontando tematiche legate ai sentimenti, alle emozioni, alla maturità e alle rivincite personali. È un passo ulteriore nel percorso aperto da “Ferite”, dove Plaza ha già mostrato un lato più personale e riflessivo. Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso (Salerno, 1998), è uno degli artisti più affermati e influenti della scena urban italiana. Attivo sin dagli esordi adolescenziali, si impone a livello nazionale con l’album di debutto 20 (2018), sei volte disco di platino, consacrandolo come una delle voci chiave della nuova generazione.



Nel 2021 pubblica Plaza, progetto triplo disco di platino che consolida il suo posizionamento mainstream grazie a un sound più maturo e internazionale. Nel 2022 torna alle radici trap con Hustle Mixtape, certificato doppio disco di platino. Nel 2024 pubblica Ferite, terzo album ufficiale, triplo disco di platino, che debutta ai vertici delle classifiche italiane, arricchito da collaborazioni con alcuni dei principali nomi della scena italiana. A ottobre 2025 esce Hustle Mixtape Vol. 2, che conferma la sua centralità nel panorama contemporaneo e amplia ulteriormente il suo repertorio e lo rende uno degli artisti più prolifici della scena, sempre presente nelle classifiche e tra i nomi più certificati del 2025, con un totale di 38 dischi d’oro e 79 platini.