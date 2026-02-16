S.A. 15:17 Alguer Summer Festival: ad agosto Fulminacci Il cantante sarà sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”. Ad Alghero ci sarà la sua tappa sarda il 21 agosto



ALGHERO - In attesa di salire sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci annuncia oggi “Fulminacci all'aperto”, gli speciali appuntamenti live di quest’estate che lo vedranno sui palchi dei festival italiani. Le date outdoor seguiranno l’attesissimo “Palazzacci Tour 2026”, in partenza ad aprile da Roma, il primo dell’artista nei palazzetti: una nuova tappa nel suo percorso di crescita e nell’affermazione della sua penna unica nel cantautorato contemporaneo. La tappa sarda del tour sarà venerdì 21 agosto all’interno del cartellone dell’Alguer Summer Festival, rassegna organizzata da Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Rock’n’Beer, Associazione Eventi Beneficienza Valledoria in collaborazione con Shining Production, Gian Production e Roble Factory.



I prestigiosi nomi già annunciati dell’Alguer Summer Festival sono i Litfiba il 1° agosto, Fiorella Mannoia il 2 agosto, Claudio Baglioni il 4 agosto, Luca Carboni il 5 agosto, Il Volo il 9 agosto, Mannarino l’11agosto e Caparezza il 22 agosto. L’8 agosto toccherà alla serata tributo K-POP music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop mentre il 23 agosto allo show di Voglio tornare negli anni ’90. Oltre alla forza autoriale, Fulminacci ha infatti dimostrato negli anni di essere anche un vero e proprio performer, capace di prendersi il palco con naturalezza e carisma. Il tour sarà così l’occasione per ascoltare dal vivo “Calcinacci” (Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo album in uscita venerdì 13 marzo. L’annuncio del disco è stato anticipato da un video sui canali social del cantautore.



Un progetto che attraversa addii, fughe, relazioni irrisolte e desideri che cambiano forma, soffermandosi su quegli istanti apparentemente ordinari che, se osservati con attenzione, diventano straordinari. C’è ironia, a tratti spiazzante, e una malinconia leggera che accompagna ogni traccia. Il disco ride delle proprie sventure, accetta le contraddizioni, si sporca le mani con l’imperfezione e ne fa un punto di forza. A completare il quadro di “Calcinacci” anche due collaborazioni speciali, che si inseriscono con naturalezza nell’universo narrativo del nuovo lavoro in studio: Franco126 e Tutti Fenomeni. Due artisti affini al cantautore per sensibilità e sguardo, capaci di aggiungere nuove sfumature senza alterare l’identità dell’album. Due tasselli diversi ma perfettamente armonici, che contribuiscono a rendere ancora più ricco e sfaccettato il mosaico di “Calcinacci”. La produzione, curata da Golden Years che lo accompagnerà anche in qualità di direttore d’orchestra sul palco dell’Ariston, intreccia sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici, una collezione di istantanee che si susseguono, dove ogni brano diventa un racconto.