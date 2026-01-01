Alguer.it
Il Coro Francesco d'Assisi festeggia il trentennale
S.A. 21:36
Il Coro Francesco d’Assisi festeggia il trentennale
Il Coro Polifonico "Francesco d’Assisi" celebra i suoi 30 anni di attività con un appuntamento ormai storico per la città: la XXV Edizione del Concerto dell’Epifania. L’evento si terrà martedì 6 gennaio
Il Coro Francesco d'Assisi festeggia il trentennale

SASSARI - Un traguardo che unisce musica, fede e identità cittadina. Il Coro Polifonico "Francesco d’Assisi" celebra i suoi 30 anni di attività con un appuntamento ormai storico per la città: la XXV Edizione del Concerto dell’Epifania. L’evento si terrà martedì 6 gennaio 2026, alle ore 19:30, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco(Piazzale Cappuccini). Il concerto di quest'anno, intitolato "Echi del Cantico: Armonie tra Cielo e Terra", rappresenta l’apice di un anno di intenso lavoro artistico. Ispirato ai centenari francescani, il programma non si limita a una celebrazione didascalica, ma esplora le suggestioni del Cantico delle Creature attraverso un ricercato viaggio sensoriale nella musica sacra e contemporanea.

Il percorso musicale toccherà gli elementi del creato: La maestosità de I cieli immensi di Benedetto Marcello, Il chiarore notturno di Luna del compositore sardo Michele Turnu; La forza degli oceani e la bellezza della terra nelle pagine di John Rutter e Bruno Coulais. Sotto la direzione del M° Ciro Cau e con l'accompagnamento pianistico del M° Kseniia Nikitina, il coro alternerà momenti di profonda introspezione a solenni aperture corali, come il celebre Gloria di C. Gounod e il Sanctus di K. Jenkins. Questa proposta musicale rappresenta anche il compimento di un anno straordinario che ha visto il coro protagonista a Roma, lo scorso novembre, in occasione del Giubileo dei Cori, portando il nome di Sassari in una prestigiosa vetrina internazionale.
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
5 gennaio
Cacciotto spegne allarmismi. A gennaio Comitato su sicurezza
5 gennaio
47 famiglie protestano: bus fino a Carrabuffas



