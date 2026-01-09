Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Viale Burruni e Primo Maggio al buio da mesi
Cor 8:42
Viale Burruni e Primo Maggio al buio da mesi
Da numerose settimane le due principali arterie viarie che connettono la città di Alghero con Fertilia, Viale Burruni e Primo Maggio - le due strade che tagliano la zona di Maria Pia e il Calich, risultano completamente al buio
Viale Burruni e Primo Maggio al buio da mesi

ALGHERO - Lamentele e preoccupazione ad Alghero, tra i residenti del quartiere alto della città ma soprattutto tra gli abitanti di Fertilia e delle borgate. Quello che sembrava in principio un semplice disservizio nell'erogazione dell'illuminazione pubblica, col passare delle settimane è divenuto un vero e proprio problema di sicurezza. Da oltre un mese, infatti, le due principali arterie viarie che collegano la città con Fertilia - Viale Burruni e Viale Primo Maggio - le due strade che tagliano la zona di Maria Pia e il Calich, risultano completamente al buio. Inutili le numerose segnalazioni e le tante lamentele, anche pubbliche. Un disservizio grave, perchè nel buio si moltiplicano i problemi di sicurezza, anche nella viabilità: l'ultimo incidente proprio nei giorni scorsi.

Nella foto: Viale Primo Maggio di giorno
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/1/2026
Buche e tombini: lamentele ad Alghero
Di estrema pericolosità le condizioni degli asfalti ad Alghero. Problemi un po in tutti i quartieri e in numerose vie. Lamentele da parte dei residenti di via Vittorio Emanuele: oltre agli asfalti deteriorati, c´è un tombino malconcio
9/1/2026
«Troppe croci sulle strade sarde»
A dirlo il presidente del Consiglio regionale Sardo, Piero Comandini: Mentre in Europa si riducono i decessi e anche nel resto d’Italia si registra un lieve calo, la situazione in Sardegna è allarmante, con numeri in crescita negli ultimi due anni e un inizio d’anno funestato da altre giovani vite
7/1Da marzo nuovi asfalti ad Alghero: le vie
7/1Las Tronas, cratere in curva: pericolo
19/12Verso Circonvallazione: aperta rotatoria del Carmine
11/12«Via Don Minzoni, soluzioni ora non dopo Natale»
9/12Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo
5/12Le strade si sgretolano, pericolo
3/12«Parcheggi al Civile un grande caos»
13/11Bombarde: riattivato doppio senso di marcia
3/11«Uno spazio per Monsignor Corrias»
24/10A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte
« indietro archivio viabilità »
12 gennaio
«Demolire il Palacongressi»
12 gennaio
«Sanità sassarese, la mafia è dentro il sistema»
10 gennaio
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)