Viale Burruni e Primo Maggio al buio da mesi

Cor 8:42



ALGHERO - Lamentele e preoccupazione ad Alghero, tra i residenti del quartiere alto della città ma soprattutto tra gli abitanti di Fertilia e delle borgate. Quello che sembrava in principio un semplice disservizio nell'erogazione dell'illuminazione pubblica, col passare delle settimane è divenuto un vero e proprio problema di sicurezza. Da oltre un mese, infatti, le due principali arterie viarie che collegano la città con Fertilia - Viale Burruni e Viale Primo Maggio - le due strade che tagliano la zona di Maria Pia e il Calich, risultano completamente al buio. Inutili le numerose segnalazioni e le tante lamentele, anche pubbliche. Un disservizio grave, perchè nel buio si moltiplicano i problemi di sicurezza, anche nella viabilità: l'ultimo incidente proprio nei giorni scorsi.



Nella foto: Viale Primo Maggio di giorno