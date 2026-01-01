Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaDisservizi › Nettezza urbana nel caos a Sassari: stop ingombranti
Cor 14:50
Nettezza urbana nel caos a Sassari: stop ingombranti
Disservizi e grossi problemi sul regolare servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti su tutto il territorio del comune di Sassari: Momentaneamente sospeso il ritiro
Nettezza urbana nel caos a Sassari: stop ingombranti

SASSARI - Nettezza urbana nel caos a Sassari. Il ritiro dei rifiuti ingombranti negli ecocentri comunali di via Montello e Funtana di Lu Colbu e nei punti mobili di raccolta di via Camboni a Li Punti e di Piazzale Segni è momentaneamente sospeso. A causa di tale contrattempo gli appuntamenti al numero verde e nell'app per il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti subiranno un rallentamento. Le altre tipologie di rifiuti ingombranti (Raee, pneumatici, cartone, ecc.) potranno essere regolarmente conferite negli ecocentri.

«Si tratta di una situazione causata dai cedimenti sul corpo di discarica dovuti alle condizioni meteo particolarmente avverse dei giorni scorsi che rende necessario sospendere i conferimenti dei rifiuti ingombranti per il tempo necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il ritiro degli ingombranti negli ecocentri e a domicilio riprenderà, salvo contrattempi, a partire da lunedì 19 gennaio» si giustifica Palazzo Ducale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:55
Lavori urgenti di Abbanoa a Sassari
Una parte della pavimentazione stradale di viale san Francesco è sprofondata, nel tratto compreso tra via Buccari e piazza Colonnello Serra. Chiuso il tratto finale
27/12«Alghero allagata, amministrazione assente»
9/12«Abbanoa, sospendere le restrizioni»
9/12Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
6/12Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo
3/12Pivarada spaventosa, Colledanchise tra i quartieri
27/11L´allarme: Scala Erre ormai esaurita
18/11Alghero: Buio pesto a Porta Terra
17/11«Cimitero, servizio da internalizzare»
13/11Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa
12/11Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
« indietro archivio disservizi »
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
9 gennaio
Addio a Peppo Manni, il ricordo
9 gennaio
Alghero-Olbia, il derby è servito



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)