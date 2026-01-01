Cor 14:50 Nettezza urbana nel caos a Sassari: stop ingombranti Disservizi e grossi problemi sul regolare servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti su tutto il territorio del comune di Sassari: Momentaneamente sospeso il ritiro



SASSARI - Nettezza urbana nel caos a Sassari. Il ritiro dei rifiuti ingombranti negli ecocentri comunali di via Montello e Funtana di Lu Colbu e nei punti mobili di raccolta di via Camboni a Li Punti e di Piazzale Segni è momentaneamente sospeso. A causa di tale contrattempo gli appuntamenti al numero verde e nell'app per il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti subiranno un rallentamento. Le altre tipologie di rifiuti ingombranti (Raee, pneumatici, cartone, ecc.) potranno essere regolarmente conferite negli ecocentri.



«Si tratta di una situazione causata dai cedimenti sul corpo di discarica dovuti alle condizioni meteo particolarmente avverse dei giorni scorsi che rende necessario sospendere i conferimenti dei rifiuti ingombranti per il tempo necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il ritiro degli ingombranti negli ecocentri e a domicilio riprenderà, salvo contrattempi, a partire da lunedì 19 gennaio» si giustifica Palazzo Ducale.