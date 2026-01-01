S.A. 20:25 Internet: Barbagia isolata dopo il ciclone Gravi disservizi alla rete telefonica e internet che, a distanza di giorni, non risultano ancora risolti. Coldiretti Nuoro-Ogliastra chiede che l’azienda interessata dai disservizi ripristini prima possibile il servizio superando le gravi criticità attuali



Dopo il maltempo, arriva anche l’isolamento digitale. Le piogge intense che nei giorni scorsi hanno colpito le zone montane dell'Alto Nuorese, con i territori della Barbagia di Belvì, Ollolai, Fonni e Desulo, per citare i più colpiti, hanno lasciato dietro di sé, oltre ai disagi diretti, anche gravi disservizi alla rete telefonica e internet che, a distanza di giorni, non risultano ancora risolti. Per questo Coldiretti Nuoro-Ogliastra chiede che l’azienda interessata dai disservizi ripristini prima possibile il servizio superando le gravi criticità attuali. «Se è vero che l’ondata di maltempo ha innescato i problemi, ciò che oggi non è più accettabile è il mancato ripristino del servizio a distanza di giorni – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis – servono interventi immediati, tempi certi e soluzioni strutturali: non possiamo continuare ad assistere a situazioni di emergenza che, di fatto, diventano la normalità per i territori interni».



I territori interni, con particolare riferimento alle comunità montane, si ritrovano infatti oggi tagliati fuori dalle comunicazioni, con imprese agricole, allevamenti, agriturismi e cittadini di fatto isolati, impossibilitati a svolgere le normali attività quotidiane e lavorative. Un’emergenza che si somma a un contesto già fragile e che rischia di trasformare l’evento atmosferico in una crisi strutturale per l’economia locale. Nelle zone montane interne, già segnate da carenze infrastrutturali storiche, la mancanza della linea telefonica e della connessione internet rappresenta un colpo durissimo. «Per molte aziende agricole, di allevamento e agrituristiche del territorio la rete non è un optional, ma uno strumento indispensabile per continuare a operare – sottolinea il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra – senza connessioni si bloccano i pagamenti elettronici, le prenotazioni, i rapporti con clienti e fornitori e la normale gestione aziendale, con danni economici immediati e pesanti».



Il disagio riguarda anche le comunità locali nel loro complesso, con cittadini e uffici impossibilitati a usufruire di un servizio essenziale, accentuando ulteriormente il senso di isolamento di territori che già combattono contro spopolamento e mancanza di servizi. Le criticità interessano in particolare le infrastrutture di trasmissione dell’area montana, come il ripetitore di Monte Spada, lungo la Strada Provinciale 7 (bivio Monte Spada–Desulo), nodo strategico per la copertura di un’area vasta che non può essere considerata marginale o secondaria. Coldiretti Nuoro-Ogliastra chiede con forza un intervento rapido, risolutivo e strutturale, con tempi certi di ripristino e soluzioni che garantiscano la piena funzionalità del servizio anche in presenza di eventi atmosferici estremi. «Non è più tollerabile che, dopo ogni ondata di maltempo, intere aree vengano tagliate fuori dalle comunicazioni per giorni, mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole e la qualità della vita delle comunità locali - concludono Salis e Serra - i territori interni hanno bisogno di infrastrutture adeguate, moderne e resilienti, non di essere lasciati ancora una volta ai margini».