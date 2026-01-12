Cor 18:25 Buio anche per l´aeroporto

Rubati chilometri di cavi elettrici Gravi problemi non soltanto sul Viale Burruni e Primo Maggio, buio pesto anche sulla strada che collega l´aeroporto alla città di Alghero: blitz al alto tasso di spregiudicatezza



ALGHERO - Spenti i 111 fari recentemente installati dalla provincia lungo la strada che connette la città di Alghero con l’aeroporto internazionale Riviera del Corallo, una delle arterie stradali più trafficate del territorio. Da diverse settimane ormai anche l'illuminazione della strada alle porte della città è ormai azzerata, esattamente come accaduto per il Viale Primo Maggio e Tore Burruni, le due strade che connettono la città con Fertilia.



Il fatto riveste una gravita abbastanza conclamata. Ed è sintomo che qualcosa proprio non va nel verso giusto sul fronte sicurezza nella città di Alghero. A confermalo la nota ufficiale del comune dove si parla apertamente di un furto dei cavi elettrici, un blitz al alto tasso di spregiudicatezza. Autrice del colpo (sulle due arterie comunali) una banda specializzata che ha sfondato i pozzetti, divelto i dispositivi di congiunzione dei cavi e sfilato gli stessi per un totale di circa 10 km di materiale contenente rame, per un valore complessivo di oltre 80 mila euro.



«Ci siamo attivati da subito per rimediare al danno – spiega l’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro – avviando il procedimento, che ha subito dei rallentamenti dovuti alla ricerca dello specifico materiale, non disponibile nei canali commerciali ordinari, e all’affidamento delle opere, che sta procedendo secondo il cronoprogramma consentito dalla contingenza». Al momento, precisa, si sta svolgendo la messa in opera del materiale e si presume che tutto possa tornale alla normalità alla fine di questa settimana o al più tardi entro i primi giorni della prossima.



Nella foto: la base di un palo dell'illuminazione sulla strada dell'aeroporto