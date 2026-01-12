Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaDisservizi › Buio anche per l´aeroporto. Rubati chilometri di cavi elettrici
Cor 18:25
Buio anche per l´aeroporto
Rubati chilometri di cavi elettrici
Gravi problemi non soltanto sul Viale Burruni e Primo Maggio, buio pesto anche sulla strada che collega l´aeroporto alla città di Alghero: blitz al alto tasso di spregiudicatezza
Buio anche per l´aeroporto. Rubati chilometri di cavi elettrici

ALGHERO - Spenti i 111 fari recentemente installati dalla provincia lungo la strada che connette la città di Alghero con l’aeroporto internazionale Riviera del Corallo, una delle arterie stradali più trafficate del territorio. Da diverse settimane ormai anche l'illuminazione della strada alle porte della città è ormai azzerata, esattamente come accaduto per il Viale Primo Maggio e Tore Burruni, le due strade che connettono la città con Fertilia.

Il fatto riveste una gravita abbastanza conclamata. Ed è sintomo che qualcosa proprio non va nel verso giusto sul fronte sicurezza nella città di Alghero. A confermalo la nota ufficiale del comune dove si parla apertamente di un furto dei cavi elettrici, un blitz al alto tasso di spregiudicatezza. Autrice del colpo (sulle due arterie comunali) una banda specializzata che ha sfondato i pozzetti, divelto i dispositivi di congiunzione dei cavi e sfilato gli stessi per un totale di circa 10 km di materiale contenente rame, per un valore complessivo di oltre 80 mila euro.

«Ci siamo attivati da subito per rimediare al danno – spiega l’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro – avviando il procedimento, che ha subito dei rallentamenti dovuti alla ricerca dello specifico materiale, non disponibile nei canali commerciali ordinari, e all’affidamento delle opere, che sta procedendo secondo il cronoprogramma consentito dalla contingenza». Al momento, precisa, si sta svolgendo la messa in opera del materiale e si presume che tutto possa tornale alla normalità alla fine di questa settimana o al più tardi entro i primi giorni della prossima.

Nella foto: la base di un palo dell'illuminazione sulla strada dell'aeroporto
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:16
Buio pesto alla Pietraia: pericolo
Ancora segnalazioni di disservizi nell´illuminazione pubblica ad Alghero: da alcuni giorni diverse strade senza luce nel popoloso quartiere della Pietraia
12/1/2026
1° Maggio e viale Burruni al buio da mesi
Da numerose settimane le due principali arterie viarie che connettono la città di Alghero con Fertilia, Viale Burruni e Primo Maggio - le due strade che tagliano la zona di Maria Pia e il Calich, risultano completamente al buio
9/1Nettezza urbana nel caos a Sassari: stop ingombranti
9/1Lavori urgenti di Abbanoa a Sassari
27/12«Alghero allagata, amministrazione assente»
9/12«Abbanoa, sospendere le restrizioni»
9/12Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
6/12Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo
3/12Pivarada spaventosa, Colledanchise tra i quartieri
27/11L´allarme: Scala Erre ormai esaurita
18/11Alghero: Buio pesto a Porta Terra
17/11«Cimitero, servizio da internalizzare»
« indietro archivio disservizi »
13 gennaio
Sassari: crolla solaio, famiglie evacuate
12 gennaio
Riformatori: Demolire il Palacongressi
13 gennaio
Forestas, 104 assunzioni a tempo indeterminato



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)