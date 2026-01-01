Alguer.it
S.A. 21:53
Informatica e IA: corso under 18
La Fondazione Leonardo apre le iscrizioni al percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per Operatore Informatico con specializzazione in Intelligenza Artificiale, rivolto a giovani under 18
Informatica e IA: corso under 18

CAGLIARI - Un’opportunità concreta per assolvere l’obbligo scolastico e acquisire competenze altamente richieste nel mercato del lavoro digitale. La Fondazione Leonardo apre le iscrizioni al percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per Operatore Informatico con specializzazione in Intelligenza Artificiale, rivolto a giovani under 18. Il percorso, completamente gratuito (finanziato della Regione Sardegna con fondi statali ed europei), si svolgerà presso il Polo didattico di Cagliari ed è pensato per ragazzi e ragazze che desiderano costruire fin da subito una preparazione tecnica solida, orientata all’innovazione e alle professioni del futuro.

Il corso IeFP di Operatore Informatico della Fondazione Leonardo integra la formazione informatica tradizionale con una specifica specializzazione in Intelligenza Artificiale. Oltre 1200 ore nel triennio sono dedicate ad attività laboratoriali e stage in aziende leader di settore, a garanzia di un apprendimento pratico e immediatamente spendibile. Al termine del percorso, gli allievi conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo (EQF livello 3), con reali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ma anche di proseguimento degli studi in ambito tecnico e tecnologico.

Sono inoltre previste indennità di trasporto e premialità di risultato, a sostegno della frequenza e dell’impegno degli studenti. Il percorso si terrà a Cagliari, nel polo didattico della Fondazione Leonardo via San Giovanni 428 (angolo via Bacaredda). Le attività formative si svolgeranno in aule-laboratorio moderne, attrezzate e accoglienti, con un corpo docente composto da professionisti esperti del settore ICT. Le iscrizioni al corso IeFP di Operatore Informatico con specializzazione in Intelligenza Artificiale sono aperte fino al 14 febbraio.
