Al via la XXIII edizione di JazzOp

SASSARI - Al via al Teatro Verdi di Sassari con tre doppi appuntamenti la XXIII edizione della rassegna di produzioni originali “JazzOp”, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna (ABNO/OJS) in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, con il contributo di Regione Sardegna, Ministero della Cultura e Fondazione di Sardegna, ed il patrocinio del Comune di Sassari. Tre produzioni originali ABNO/OJS per 6 incontri con il grande jazz: “OJS Meets Rick Margitza”, “Bird Lives!” con la voce narrante di Cochi Ponzoni e “Jazz Song” che vedrà il ritorno a Sassari di Enzo Avitabile.



“OJS Meets Rick Margitza”, sarà presentato dall’Orchestra Jazz della Sardegna al teatro Verdi di Sassari domenica 8 marzo in due concerti che si terranno alle ore 11 e in replica alle ore 18. Il progetto vede protagonista il sassofonista americano di origine ungherese Rick Margitza, che ha al suo attivo 13 album come solista (i primi per l’etichetta Blue Note) oltre a collaborazioni discografiche con Maynard Ferguson, Steps Ahead, Lenny White, e soprattutto con Miles Davis (Amandla-1989 e i dischi postumi Live Around the world-1996, Miles in Montreux-1993 e The complete Miles Davis at Montreux-2002).



Il repertorio è stato arrangiato per l’organico dell’OJS da Gabriele Comeglio, compositore e arrangiatore che ha lavorato con Lee Konitz, Stevie Wonder, Ray Charles e Mina. Oltre a brani tratti dai dischi incisi da Margitza con Davis, faranno parte del programma dei concerti, che saranno diretti da Gavino Mele, anche due brani originali scritti ed arrangiati da Margitza, alcuni brani del grande pianista newyorkese Don Grolnick, e due standard di alto livello. Il primo è “Cry Me a River” e l'altro è il celeberrimo “Bye, Bye Blackbird”, tratto dal repertorio del quintetto Davis-Coltrane, nel centenario della nascita di questi due giganti del jazz.