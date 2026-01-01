Cor 17:53 Trasporto pubblico, nuove colonnine a Sassari È stato presentato questa mattina in Piazza Colonnello Serra a Sassari, in una delle prime due fermate già interessate dai lavori di riqualificazione nel centro storico, il progetto di adeguamento di 37 aree di attesa dei mezzi del trasporto pubblico locale, finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), misura del PNRR – NextGenerationEU



SASSARI - Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e il presidente del Consiglio comunale, Mario Pingerna, per ATP S.p.A. il presidente, Alessandro Zara, e il direttore generale e progettista dell’intervento, l’ingegner Roberto Mura. L’approvazione del progetto esecutivo segna l’ingresso nella fase attuativa di un intervento strategico che prevede l’adeguamento strutturale e tecnologico di 37 fermate individuate come prioritarie nel centro cittadino, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.



Il progetto interviene su criticità concrete riscontrate nelle aree di fermata: difficoltà nelle operazioni di salita e discesa dovute alla presenza di veicoli in sosta, carenze nella segnaletica orizzontale, marciapiedi non pienamente fruibili, elementi di arredo urbano ammalorati o ostativi. Gli interventi prevedono l’adeguamento dei marciapiedi per facilitare l’incarrozzamento, la creazione di spazi di manovra per carrozzine, la realizzazione di stalli dedicati per la salita e discesa in sicurezza, la sistemazione delle superfici e la razionalizzazione degli arredi urbani.



Saranno inoltre installate sei nuove pensiline, sedute e panche di appoggio, sei paline intelligenti integrate con il sistema AVM di monitoraggio dei mezzi già operativo, capaci di fornire informazioni in tempo reale e dotate di vocalizzazione per utenti non vedenti e ipovedenti, oltre a specifica segnaletica verticale con pittogramma - simboli immediatamente riconoscibili - per le fermate attrezzate per disabili motori. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 94.000 euro, comprensivi del cofinanziamento diretto di ATP, che partecipa non solo con il proprio know-how tecnico e progettuale ma anche con un contributo economico concreto alla realizzazione delle opere.