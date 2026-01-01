Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaTrasporti › Trasporto pubblico, nuove colonnine a Sassari
Cor 17:53
Trasporto pubblico, nuove colonnine a Sassari
È stato presentato questa mattina in Piazza Colonnello Serra a Sassari, in una delle prime due fermate già interessate dai lavori di riqualificazione nel centro storico, il progetto di adeguamento di 37 aree di attesa dei mezzi del trasporto pubblico locale, finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), misura del PNRR – NextGenerationEU
Trasporto pubblico, nuove colonnine a Sassari

SASSARI - Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e il presidente del Consiglio comunale, Mario Pingerna, per ATP S.p.A. il presidente, Alessandro Zara, e il direttore generale e progettista dell’intervento, l’ingegner Roberto Mura. L’approvazione del progetto esecutivo segna l’ingresso nella fase attuativa di un intervento strategico che prevede l’adeguamento strutturale e tecnologico di 37 fermate individuate come prioritarie nel centro cittadino, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Il progetto interviene su criticità concrete riscontrate nelle aree di fermata: difficoltà nelle operazioni di salita e discesa dovute alla presenza di veicoli in sosta, carenze nella segnaletica orizzontale, marciapiedi non pienamente fruibili, elementi di arredo urbano ammalorati o ostativi. Gli interventi prevedono l’adeguamento dei marciapiedi per facilitare l’incarrozzamento, la creazione di spazi di manovra per carrozzine, la realizzazione di stalli dedicati per la salita e discesa in sicurezza, la sistemazione delle superfici e la razionalizzazione degli arredi urbani.

Saranno inoltre installate sei nuove pensiline, sedute e panche di appoggio, sei paline intelligenti integrate con il sistema AVM di monitoraggio dei mezzi già operativo, capaci di fornire informazioni in tempo reale e dotate di vocalizzazione per utenti non vedenti e ipovedenti, oltre a specifica segnaletica verticale con pittogramma - simboli immediatamente riconoscibili - per le fermate attrezzate per disabili motori. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 94.000 euro, comprensivi del cofinanziamento diretto di ATP, che partecipa non solo con il proprio know-how tecnico e progettuale ma anche con un contributo economico concreto alla realizzazione delle opere.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/2Arst, Giunta approva Piano strategico
20/2Trasporto scolastico: nuovo appalto a Sassari
19/2Info point, pos, nuovi orari, lavori. Treni, tutte le novità da Alghero
18/2Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio
12/2Schermaglie tra Di Nolfo e Tedde sui treni
12/2«Sassari-Alghero in treno in 20 minuti»
12/2Per Carnevale 6 treni straordinari in Sardegna
11/2Alghero-Sassari: ritardi, disagi e poca trasparenza
9/2Treno Sassari-Alghero, disservizio senza data di scadenza
6/2Riprendono i collegamenti Sardegna-Corsica
« indietro archivio trasporti »
3 marzo
Vescovi sardi contro la garante per i minori
3 marzo
Open day contro il Papilloma Virus
2 marzo
Alghero: Guardia Medica in via degli Orti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)