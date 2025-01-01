Alguer.it
Progetto Smart City a Sassari
S.A. 21:42
Progetto Smart City a Sassari
Firmato il protocollo d’intesa per dare il via al progetto Smart City, un’iniziativa strategica volta a favorire la modernizzazione e la crescita digitale
Progetto Smart City a Sassari

SASSARI - WINDTRE e il Comune di Sassari hanno firmato il protocollo d’intesa per dare il via al progetto Smart City, un’iniziativa strategica volta a favorire la modernizzazione e la crescita digitale dei Comuni italiani, attraverso lo sviluppo di competenze innovative e l’adozione di tecnologie intelligenti a vantaggio di cittadini e imprese. All’interno delle politiche locali di e-Government, l’amministrazione sassarese ha elaborato una strategia di cooperazione con WINDTRE per avviare un tavolo di confronto sui principali temi dell’innovazione urbana: digitalizzazione dei servizi pubblici, potenziamento delle competenze tecnologiche e promozione della cultura digitale tra la cittadinanza.

«La digitalizzazione urbana non è un obiettivo astratto, ma un percorso concreto che inizia con azioni mirate e collaborazioni virtuose,» ha commentato Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador per l’obiettivo Smart City di WINDTRE. «Superare il concetto di smart city e andare verso la senseable city, una città capace di sentire, una città sensibile e in grado di rispondere alle cittadine e ai cittadini». È la missione che l’assessore comunale all’Innovazione tecnologica, Giuseppe Masala, affida alla partnership appena stabilita dal Comune di Sassari con Wind Tre.

Il progetto Smart City si inserisce nel piano di sostenibilità di WINDTRE, articolato in dieci obiettivi concreti e misurabili integrati nelle attività aziendali. L’azienda è impegnata da tempo nella promozione di soluzioni innovative per accompagnare l’Italia verso un futuro più sostenibile ed equo, con traguardi ambiziosi da raggiungere entro il 2030 lungo tutte le direttrici ESG (Environmental, Social and Governance), in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.
