Cor 18:00 Contributo affitti, Comune ammonito Marco Tedde, Raffaele Salvatore, Michele Pais, Alessandro Cocco e Massimiliano Fadda ammoniscono pesantemente la comunicazione di Porta Terra sui contributi per il pagamento dei canoni di locazione regionali



ALGHERO - Il Centrodestra algherese esprime soddisfazione per lo stanziamento di circa 2 milioni di euro destinati ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione in favore delle famiglie algheresi. «Si tratta di risorse importanti, messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, che consentiranno di sostenere centinaia di nuclei familiari in una fase economica ancora complessa, segnata dall’aumento del costo della vita e dalla difficoltà di molte famiglie nel far fronte alle spese abitative. Proprio per questo, però, non possiamo non esprimere una certa meraviglia nel leggere dichiarazioni che tendono a presentare questa misura come un risultato politico dell’amministrazione comunale».



«È bene chiarire - precisano i capigruppo Marco Tedde, Raffaele Salvatore, Michele Pais, Alessandro Cocco e Massimiliano Fadda - che si tratta di fondi regionali, programmati e stanziati dalla Regione, rispetto ai quali il Comune ha svolto un ruolo meramente attuativo, da ufficiale pagatore. L’attività di istruttoria, verifica e liquidazione rientra infatti nelle competenze gestionali degli uffici, non nelle prerogative politiche del sindaco, della giunta o dell’assessora di turno. L’amministrazione ha semplicemente preso atto a posteriori di un finanziamento regionale, la cui erogazione è avvenuta attraverso la struttura burocratica dell’ente. Se da un lato accogliamo con favore le risorse regionali, dall’altro non possiamo nascondere una forte preoccupazione: ad Alghero manca una vera politica abitativa comunale».



«Non si registrano progetti strutturati di housing sociale, iniziative di co-housing, programmi per favorire l’accesso a locazioni a canoni calmierati anche, ma non solo, attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Non esiste, ad oggi, un piano organico che affronti in maniera strategica il tema della casa, che non può essere ridotto alla sola gestione dei contributi regionali. Il diritto all’abitare richiede progetto, lungimiranza e scelte coraggiose. Limitarsi a gestire fondi altrui non basta. Serve un progetto abitativo per Alghero, capace di dare risposte stabili e strutturali alle esigenze delle famiglie, dei giovani e delle fasce più fragili della comunità». I Gruppi consiliari di Forza Italia, Unione di Centro, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero continueranno a sollecitare l’amministrazione affinché si apra finalmente una stagione di politiche abitative serie e lungimiranti per la città.