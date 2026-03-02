Cor 18:03 Enac e Sogaer, accordo da 56 milioni È stato sottoscritto oggi, 3 marzo 2026, nella sede del Palazzo dell’Aviazione Civile, il Contratto di Programma per il periodo regolatorio 2025-2028 tra Enac e SOGAER, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari Elmas "Mario Mameli"



CAGLIARI - L’accordo è stato siglato dal Direttore Generale Enac, Alexander D’Orsogna, e dall’Amministratore Delegato di Sogaer, Fabio Mereu. Si tratta dell’undicesimo atto, il secondo del 2026, sottoscritto sulla base dello schema-tipo del 2022 decretato, con delibera Enac n. 12 del 28 marzo 2022, dal Consiglio di Amministrazione Enac e successivamente rimodulato con interventi emendativi disposti dallo stesso organo consiliare in data 21 settembre 2023 (Delibera 27/2023 e ss.). L’iter per la sottoscrizione del contratto si è concluso a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica Enac e della definizione dei nuovi diritti aeroportuali in conformità con le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).



Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna: «Auspico che all’accordo siglato con il gestore dell’aeroporto di Cagliari, ne seguano presto altri: si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle società di gestione sin dalle fasi di progettazione delle infrastrutture. Per Enac il contratto di programma rappresenta una leva strategica per verificare gli investimenti e accompagnare la crescita del comparto, con l’obiettivo di garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza. L’obiettivo comune è un trasporto aereo che sia sempre più innovativo, sostenibile, intermodale e di qualità per tutti i passeggeri».



Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha espresso soddisfazione per la firma del contratto, uno strumento di regolazione tariffaria fondamentale per garantire all'utenza i massimi livelli di sicurezza, l'adeguamento agli standard prestazionali europei e una forte attenzione all’efficientamento energetico delle opere aeroportuali italiane. La pianificazione approvata prevede interventi per un valore complessivo di oltre 56 milioni di euro, focalizzati sulla modernizzazione tecnologica e l’ampliamento delle capacità dello scalo, con l’obiettivo di un miglioramento continuo della qualità dei servizi in linea con le Linee Guida Enac e con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.



Gli investimenti sono ripartiti prevalentemente fra interventi finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento delle infrastrutture di volo, come i piazzali e i raccordi; interventi volti al potenziamento delle infrastrutture del terminal, attraverso l’adeguamento degli spazi e degli apparati dedicati al controllo dei passeggeri, nonché l’aggiornamento tecnologico per un monitoraggio continuo dei flussi e un miglior servizio garantito all’utente finale; interventi mirati all’efficientamento della viabilità, all’aumento dei parcheggi e all’implementazione di reti e impianti; infine, l’investimento prevede altresì fondi dedicati al piano di manutenzioni straordinarie e all’efficientamento energetico.