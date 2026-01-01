Alguer.it
Alguer.itnotizie]] › L´Asl si difende: Uffici Invalidi Civili chiusi per decreto
Sara Alivesi 22:38
Asl si difende: Uffici Invalidi Civili chiusi per decreto
Gli uffici di Invalidità civile di Alghero e Ozieri chiusi in seguito al Decreto legge 62/2024: La Asl replica alle notizie di stampa e alle dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali di Alghero
L´<i>Asl</i> si difende: Uffici Invalidi Civili chiusi per decreto

ALGHERO - In merito alle notizie di stampa e alle dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali di Alghero sulla chiusura dell’Ufficio Invalidi Civili di Alghero, la Asl di Sassari si difende: La Provincia di Sassari è una delle 9 province che, dal 1 gennaio 2025, e’ stata inserita in un progetto sperimentale nazionale che ha visto il passaggio della gestione delle domande di disabilità (come invalidità civile, handicap, cecità, sordità, ecc) all’Inps.

Questa novità è parte della riforma introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che ha sancito il passaggio delle competenze dell’Invalidità Civile, L. 104/92, collocabilità, cecità ecc dalle ASL all’INPS come unico ente valutatore. Pertanto, come noto, dal 1 gennaio 2025 tutte le nuove domande sono state inviate direttamente all’INPS e le relative visite sono state effettuate, o saranno effettuate, presso il Centro Medico Legale INPS di Sassari.

Contestualmente la Commissione Invalidi di Alghero, con sede in Via degli Orti, ha proceduto a valutare le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, recuperando l’arretrato che si era creato negli ultimi anni (in conseguenza del blocco dovuto alla pandemia COVID). Nel mese di dicembre, con l’evasione di tutte le pratiche, gli uffici di Alghero e di Ozieri, sono stati chiusi, non per una scelta della Asl, bensì di una Legge dello Stato. S«i coglie l’occasione per precisare, in aggiunta, che l’Asl di Sassari fin dal 2010, epoca della prima introduzione della domanda informatizzata e della gestione telematica dei verbali, ha da sempre organizzato le commissioni invalidi in termini virtuosi per efficacia, qualità ed economicità, nel pieno rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle direttive regionali» chiude la nota.
