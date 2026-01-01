S.A. 15:43 Leonardo è il primo nato del 2026 È un maschietto la prima nascita del nuovo anno all’Aou di Sassari: venuto alla luce alle 01.13 del 2 gennaio, pesa 3 chili e 390 grammi



SASSARI – Il 2026 si apre con un sorriso e un dolce vagito al Materno Infantile di viale San Pietro. Alle ore 01.13 della notte, quando la città dormiva ancora, è nato Leonardo, primo bambino del nuovo anno, un bel maschietto di 3 chili e 390 grammi, accolto con emozione e professionalità dall’équipe sanitaria. A stringerlo per la prima volta tra le braccia mamma Maria Laura Secci, 39 anni, e papà Pier Franco Sias, 38 anni, entrambi di Sorso, visibilmente emozionati per l’arrivo di un bimbo che inaugura simbolicamente il nuovo anno.



Il parto è stato assistito dall’ostetrica Marilisa Stagnitta, affiancata da Maria Grazia Torru, Marta Daga, Stefania Sanna, Vincenzo Marfoli, Romana Bazzicalupo, Moira Fini ed Eleonora Fiori, un team che ha accompagnato la nascita con competenza, attenzione e grande umanità. Un inizio d’anno che profuma di speranza e di vita nuova, e che conferma ancora una volta il ruolo centrale del Materno Infantile dell’Aou di Sassari nell’accoglienza delle famiglie e nella tutela della nascita.