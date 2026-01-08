Cor 17:00 Invalidi, Bamonti replica: Asl confusa «Poiché sovrappone impropriamente il ruolo delle commissioni mediche con quello di un servizio amministrativo di supporto, previsto e attivo in numerosi comuni italiani»



ALGHERO - «Prendo atto della risposta della Asl, che interviene sul mio rilievo nei confronti della Regione in merito alla gestione dell’Ufficio Invalidi Civili. Una risposta che, tuttavia, appare confusa e non pienamente aderente alla realtà dei fatti, poiché sovrappone impropriamente il ruolo delle commissioni mediche con quello di un servizio amministrativo di supporto, previsto e attivo in numerosi comuni italiani. Ciò che emerge con chiarezza è la chiusura degli uffici di Alghero e Ozieri, a fronte del mantenimento del servizio esclusivamente nella città di Sassari. Una scelta che solleva interrogativi legittimi, soprattutto alla luce del principio di equità territoriale nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Non si tratta di valutazioni personali, ma di quanto dichiarato dalla stessa ASL, che di fatto conferma una concentrazione del servizio su un solo territorio, penalizzando gli altri. Guardate nel sito Asl cosa fa l'ufficio invalidi civili di Sassari e che si sarebbe potuto fare anche ad Alghero». Così Alberto Bamnonti, consigliere comunale Noi Riformiamo Alghero, in replica alla Asl di Sassari dopo la scelta di interrompere il servizio Invalidi Civili.