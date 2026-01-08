Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSalute › Invalidi, Bamonti replica: Asl confusa
Cor 17:00
Invalidi, Bamonti replica: Asl confusa
«Poiché sovrappone impropriamente il ruolo delle commissioni mediche con quello di un servizio amministrativo di supporto, previsto e attivo in numerosi comuni italiani»
Invalidi, Bamonti replica: <i>Asl</i> confusa

ALGHERO - «Prendo atto della risposta della Asl, che interviene sul mio rilievo nei confronti della Regione in merito alla gestione dell’Ufficio Invalidi Civili. Una risposta che, tuttavia, appare confusa e non pienamente aderente alla realtà dei fatti, poiché sovrappone impropriamente il ruolo delle commissioni mediche con quello di un servizio amministrativo di supporto, previsto e attivo in numerosi comuni italiani. Ciò che emerge con chiarezza è la chiusura degli uffici di Alghero e Ozieri, a fronte del mantenimento del servizio esclusivamente nella città di Sassari. Una scelta che solleva interrogativi legittimi, soprattutto alla luce del principio di equità territoriale nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Non si tratta di valutazioni personali, ma di quanto dichiarato dalla stessa ASL, che di fatto conferma una concentrazione del servizio su un solo territorio, penalizzando gli altri. Guardate nel sito Asl cosa fa l'ufficio invalidi civili di Sassari e che si sarebbe potuto fare anche ad Alghero». Così Alberto Bamnonti, consigliere comunale Noi Riformiamo Alghero, in replica alla Asl di Sassari dopo la scelta di interrompere il servizio Invalidi Civili.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22:38
Asl si difende: Uffici Invalidi Civili chiusi per decreto
Gli uffici di Invalidità civile di Alghero e Ozieri chiusi in seguito al Decreto legge 62/2024: La Asl replica alle notizie di stampa e alle dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali di Alghero
8/1/2026
Influenza: accessi in aumento in Pronto Soccorso
L’Aou di Sassari invita i cittadini ad un uso corretto del Pronto Soccorso: circa il 20% degli accessi è legato a sintomi influenzali o da virosi stagionali. Il picco atteso nelle prossime settimane
7/1Fine vita, lo Stato non continui a nascondersi
2/1Leonardo è il primo nato del 2026
2/1Aou Sassari, giù nascite nel 2025. Gravidanze sempre più complesse
1/1Abdoul Aziz primo nato in Gallura
1/1E´ Giulia Ginevra l´ultima nata del 2025
15/12Asl Sassari, nuovo piano delle attività
2/12Caregiver, clik day e crisi demografica
25/11«Si ripristini l’Ufficio Invalidi civili ad Alghero»
25/11Porto Torres: due nuovi medici in servizio
22/11Appello Asl Sassari contro messaggi truffa
« indietro archivio salute »
10 gennaio
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
10 gennaio
Neve, prorogata l’allerta meteo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)