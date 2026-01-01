Alguer.it
Elisabetta Boglioli 15:39
L'opinione di Elisabetta Boglioli
Fertilia ancora penalizzata se chiude l´Ascot
<i>Fertilia ancora penalizzata se chiude l´Ascot</i>

Ormai più di un anno fa, abbiamo esultato alla notizia che qui a Fertilia, al posto del servizio di Guardia Medica, preesistente, prendeva forma il Servizio di Assistenza Sanitaria Pubblica (ASCOT).
Di questo Servizio, ne ha tratto vantaggio, ne ha beneficiato non solo la borgata di FertIlia, ma tutti gli abitanti dell’ Agro, vasto territorio circostante, dimostrando attenzione alle persone anziane, ai disabili, e tutti coloro che non sono in condizioni di autonomia, e si tratta di molte persone. La professionalità, la gentilezza, la disponibilità, che contraddistingue la presenza degli operatori dell'ASCOT di Fertilia, rappresenta la miglior medicina nei confronti di chi ha bisogno di cure e non solo. Ora, con preoccupazione, da voci di corridoio, apprendiamo che, a breve, a motivo della prossima apertura della Casa della Salute, in via degli Orti, si renderà necessario attivare uno Sportello Infermieristico e quindi cosa si è pensato di fare? Si ipotizza il trasferimento e conseguente chiusura dell’Ambulatorio Infermieristico ASCOT, attualmente operativo a Fertilia, andando a penalizzare in maniera impegnativa tanti cittadini, che già risentono delle carenze delle strutture Sanitarie presenti sul territorio, e ora si vedono privati di un bene dovuto alla collettività. Non è dato sapere quale siano le motivazioni che hanno portato i responsabili del Servizio Sanitario ad assumere questa infausta decisione, e auspichiamo in un ripensamento, atto a fugare le preoccupazioni in atto.


*Elisabetta Boglioli, una cittadina di Borgata
