Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSaluteSalute › Cure palliative, piano di potenziamento
Cor 12:58
Cure palliative, piano di potenziamento
Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo della rete pediatrica, all’integrazione tra ospedale e territorio, alla diffusione di sistemi informativi uniformi e all’utilizzo della telemedicina per migliorare la qualità e la tempestività della presa in carico
Cure palliative, piano di potenziamento

La Giunta regionale ha approvato il Piano di potenziamento della Rete regionale di cure palliative per il triennio 2025-2027, strumento strategico volto a rafforzare e rendere più omogenea l’assistenza ai pazienti affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie su tutto il territorio dell’Isola.

Il Piano di potenziamento regionale delle cure palliative si inserisce nel quadro degli obiettivi nazionali previsti dalla normativa vigente, che richiede alle Regioni di sviluppare la rete assistenziale per arrivare a garantire la presa in carico fino al 90% della popolazione interessata entro i prossimi due anni. In questa direzione, il programma regionale prevede il potenziamento dell’assistenza domiciliare specialistica attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l’adeguamento delle équipe multiprofessionali dedicate, l’incremento dei posti letto hospice e l’attuazione di un articolato programma di formazione per gli operatori sanitari.

Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo della rete pediatrica, all’integrazione tra ospedale e territorio, alla diffusione di sistemi informativi uniformi e all’utilizzo della telemedicina per migliorare la qualità e la tempestività della presa in carico. Le aziende sanitarie regionali saranno chiamate ad attuare operativamente gli interventi previsti, sotto il coordinamento della Regione e con un sistema di monitoraggio costante dei risultati.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:42
Emergenze ostetriche: formazione degli operatori
L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività di governance e gestione del rischio clinico portate avanti a livello regionale e ha permesso di rafforzare competenze e collaborazione tra i professionisti che operano nei punti nascita dell’Isola
25/1Giornata della Prevenzione veterinaria
10/1Invalidi, Bamonti replica: Asl confusa
9/1Asl si difende: Uffici Invalidi Civili chiusi per decreto
8/1Influenza: accessi in aumento in Pronto Soccorso
7/1Fine vita, lo Stato non continui a nascondersi
2/1Leonardo è il primo nato del 2026
2/1Aou Sassari, giù nascite nel 2025. Gravidanze sempre più complesse
1/1Abdoul Aziz primo nato in Gallura
1/1E´ Giulia Ginevra l´ultima nata del 2025
15/12Asl Sassari, nuovo piano delle attività
« indietro archivio salute »
14 febbraio
Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero
14 febbraio
Alghero: al Marino apre Neurologia
14 febbraio
Ad Alghero Separa la giustizia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)