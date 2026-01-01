Cor 12:58 Cure palliative, piano di potenziamento Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo della rete pediatrica, all’integrazione tra ospedale e territorio, alla diffusione di sistemi informativi uniformi e all’utilizzo della telemedicina per migliorare la qualità e la tempestività della presa in carico



La Giunta regionale ha approvato il Piano di potenziamento della Rete regionale di cure palliative per il triennio 2025-2027, strumento strategico volto a rafforzare e rendere più omogenea l’assistenza ai pazienti affetti da patologie inguaribili e alle loro famiglie su tutto il territorio dell’Isola.



Il Piano di potenziamento regionale delle cure palliative si inserisce nel quadro degli obiettivi nazionali previsti dalla normativa vigente, che richiede alle Regioni di sviluppare la rete assistenziale per arrivare a garantire la presa in carico fino al 90% della popolazione interessata entro i prossimi due anni. In questa direzione, il programma regionale prevede il potenziamento dell’assistenza domiciliare specialistica attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, l’adeguamento delle équipe multiprofessionali dedicate, l’incremento dei posti letto hospice e l’attuazione di un articolato programma di formazione per gli operatori sanitari.



Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo della rete pediatrica, all’integrazione tra ospedale e territorio, alla diffusione di sistemi informativi uniformi e all’utilizzo della telemedicina per migliorare la qualità e la tempestività della presa in carico. Le aziende sanitarie regionali saranno chiamate ad attuare operativamente gli interventi previsti, sotto il coordinamento della Regione e con un sistema di monitoraggio costante dei risultati.