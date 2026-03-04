S.A. 14:11 Il Karate algherese trionfa a Capoterra Pioggia di Medaglie per la Dynamica al Trofeo Regionale: la spedizione algherese, composta da 12 atleti, ha fatto centro sotto ogni aspetto, portando a casa un medagliere che parla chiaro: 3 ori, 5 argenti e 4 bronzi



CAPOTERRA – Una domenica all’insegna dei valori del Karate e dell’agonismo quella vissuta lo scorso 1 marzo 2026. Il Palazzetto dello sport di Capoterra ha ospitato il Trofeo Regionale di Karate, specialità Kata (forma) e Kumite (combattimento), vedendo la partecipazione di ben 245 atleti provenienti da tutta l'isola. L’evento, gestito con la consueta maestria dalla JK Sport del Maestro Fabio Caboni, ha confermato l'ottimo stato di salute delle arti marziali in Sardegna. Tra le società protagoniste spicca la Dynamica Karate Alghero, capace di distinguersi non solo per il numero di atleti schierati, ma soprattutto per l'altissimo livello tecnico espresso sul tatami. Un bottino da record: 12 medaglie su 12 atleti.



La spedizione algherese, composta da 12 atleti, ha fatto centro sotto ogni aspetto, portando a casa un medagliere che parla chiaro: 3 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Ogni atleta della Dynamica è salito sul podio, a dimostrazione della qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. Grande la soddisfazione espressa dal Maestro 6° Dan Giovanni Sanna e dall’istruttrice Carlotta Salis. I tecnici della Dynamica hanno lodato non solo il risultato sportivo, ma anche l'approccio mentale e la disciplina dimostrata dai ragazzi durante l'intera manifestazione. «Vedere tutti i nostri dodici atleti sul podio è la conferma che il percorso di crescita intrapreso è quello giusto» ha commentato lo staff tecnico a fine gara.



Risultati

Primi Classificati (Oro): Nathan Papa, Mattia Nuvoli, Alessandro Spano; Secondi Classificati (Argento): Leila Papa, Valerio Sanna, Giada Bazzano, Valeria Pintus, Samuele Piras; Terzi Classificati (Bronzo): Emanuele Bazzano, Luca Masala, Christian Simula, Elias Artissunch.