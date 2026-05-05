S.A. 20:39 World Team Cup Wheelchair: Italia femminile in semifinale Nella categoria femminile, l´Italia perde 2-1 con la Svizzera, ma si qualifica per le semifinali come seconda del gruppo 1. Nella categoria maschile, il 2-1 subito per mano dell´Austria costringe gli azzurri a disputare i match che decideranno le posizioni dalla quinta all´ottava



ALGHERO - L'Italia femminile si qualifica per le semifinali delle Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis. La manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dal Comitato Italiano Paralimpico, si disputa sui sei campi in green set del Tc Alghero. Nella categoria femminile, l'Italia perde 2-1 con la Svizzera, ma si qualifica per le semifinali come seconda del gruppo 1. Persi i due singolari con Silvia Morotti (6-0, 5-7, 6-2 in 2h contro Angela Grosswiler) e Maria Vietti (6-1, 6-2 contro Nalani Buob), è arrivato il successo di Morotti e Vanessa Ricci in doppio (6-1, 6-2 su Grosswiler e Giulia Damiano). Le azzurre se la vedranno con Israele, qualificato già da mercoledì, mentre nell'altra sfida, la Svizzera gioca con l'Austria. La finale per il quinto e sesto posto è Lettonia-Turchia.



Nella categoria maschile, il 2-1 subito per mano dell'Austria costringe gli azzurri a disputare i match che decideranno le posizioni dalla quinta all'ottava: Croazia-Germania e Svezia-Italia. Francesco Felici ha regolato 6-2, 6-3 "l'eterno" Martin Legner (classe 1961), ma Luca Arca è stato sconfitto 6-4, 6-4 da Maximilian Taucher. Nel doppio, Arca e Antonio Cippo hanno perso 6-4, 6-0 contro i due austriaci, cedendo il pass per le semifinali di domani, che saranno Israele-Polonia e Belgio-Austria. Nella categoria Quad, l'Italia perde 3-0 contro la Turchia e non si qualifica per le semifinali, con la Francia che batte il Portogallo ed è seconda. Sconfitti Alberto Saja (6-4, 6-2 da Ali Yilmaz Ataman), Hegor Di Gioia (che non conquista giochi contro Ahmet Kaplan) e il doppio con gli stessi quattro atleti in campo si conclude 6-1, 6-2. Nel gruppo 2, Israele e SudAfrica battono rispettivamente Svizzera e Austria. In semifinale, sarà Turchia-SudAfrica e Israele-Francia, mentre per le posizioni dalla quinta all'ottava, si affrontano Italia-Svizzera e Austria-Portogallo.