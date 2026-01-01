Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariSportTennis › Itf Forte Village, Meliss e Gennaro inseguono la finale
Red 21:04
Itf Forte Village, Meliss e Gennaro inseguono la finale
Ci sarà una semifinale tutta italiana nel singolare femminile. Chi vince, affronterà nella finale di domenica la vincente tra l´ucraina Anastasiia Sobolieva e la finlandese Laura Hietaranta
Itf Forte Village, Meliss e Gennaro inseguono la finale

Saranno Arthur Nagel e Pyotr Nesterov a giocarsi il titolo nel singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Il francese, numero 5 del seeding, ha regolato 6-1, 6-3 l'ultimo italiano in gara, Michele Micarelli, mentre il bulgaro, numero 2 del tabellone, l'ha spuntata 6-3, 2-6, 6-2 sull'iraniano Kasra Rahmani.

Nella finale del doppio, Alessandro Spadola e Matteo Vavassori contenderanno il trofeo ai polacchi Piotr Matuszewski e Jan Werblinski. Ci sarà una semifinale tutta italiana nel singolare femminile. E' quella tra Verena Meliss (7-6, 1-6, 6-4 in 2h39' sulla lettone Beatrise Zeltina) e la wild card Camilla Gennaro (3-6, 6-2, 6-2 in 2h13' su Arianna Zucchini).

Chi vince, affronterà nella finale di domenica la vincente della semifinale tra l'ucraina Anastasiia Sobolieva (numero 3 del seeding, ci ha messo 3h44' per avere la meglio 4-6, 7-5, 6-2 sulla romena Elena Ruxandra Bertea, numero 2) e la finlandese Laura Hietaranta (numero 5, 7-6, 6-1 in 2h04' sulla romena Oana Georgeta Simion).
Nella finale del doppio femminile, Bertea e l'elvetica Katerina Tsygourova affrontano Sobolieva e Zeltina.

Nella foto (di Antonio Burruni): Camilla Gennaro.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/5World Team Cup Wheelchair: Italia femminile in semifinale
5/5World Team Cup Wheelchair Tennis: qualificazioni Europa/Africa
6/5Itf Forte Village, poker azzurro ai quarti
6/5World Team Cup Wheelchair Tennis: Italia parte bene
5/5Itf Forte Village, italiani protagonisti
6/5Ad Alghero via al World Team Cup Wheelchair Tennis
4/5Itf Forte Village, avanti Dalla Valle, Ferrari, Comino e Berto
3/5Itf Forte Village, Giorgia Pedone firma la doppietta
2/5Itf Forte Village, vittoria ucraina nel singolare maschile
1/5Itf Forte Village, Ciavarella in finale
« indietro archivio tennis »
8 maggio
Auto in cunetta, conducente incastrato
8 maggio
Strade colabrodo: appalto per 20 nuovi asfalti
8 maggio
Coldiretti: in migliaia per difendere il Made in Italy



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)