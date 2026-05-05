Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportTennis › World Team Cup Wheelchair Tennis: Italia parte bene
S.A. 20:21
World Team Cup Wheelchair Tennis: Italia parte bene
Nella categoria maschile, iniziano bene gli azzurri, che battono la Turchia. Esordio oggi anche per l´Italia femminile, che la spunta 2-1 sulla Lettonia
World Team Cup Wheelchair Tennis: Italia parte bene

ALGHERO - Tanta Italia protagonista e vincente nella seconda giornata delle Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis. La manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dal Comitato Italiano Paralimpico, si disputa sui sei campi in green set del Tc Alghero. Nella categoria maschile, iniziano bene gli azzurri, che battono la Turchia. Francesco Felici lotta per superare 2-6, 6-3, 6-3 Hakan Gungor, poi Luca Arca regola con un doppio 6-1 Turan Akalin. Vittorie anche per Croazia, Polonia e Svizzera.

Esordio oggi anche per l'Italia femminile, che la spunta 2-1 sulla Lettonia. Alla vittoria di Maria Vietti (7-5, 6-3 su Ailina Mosko), ha risposto la sconfitta di Vanessa Ricci (3-6, 6-3, 6-4 da Diana Nikiforova). Decisivo il doppio, Ricci e Silvia Morotti che hanno regolato 6-1, 6-2 Nikiforova e Zanete Vasaraudze-Gailite. Israele vince e si qualifica matematicamente per le semifinali di venerdì. Nella categoria Quad, primo successo per gli Azzurri, che superano 3-0 il Portogallo grazie alle vittorie di Hegor Di Gioia e Alberto Saja che, in singolare, non concedono giochi, rispettivamente, a Mario Trindade e Vinicius Pontes, mentre in doppio regolano gli stessi avversari 6-1, 6-1. Domani, si cerca un pass per le semifinali contro la Turchia, vincente oggi come l'Austria e Israele.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/5/2026
World Team Cup Wheelchair Tennis: qualificazioni Europa/Africa
Nella serata di ieri, nelle sale dell´Hotel Oasis, si è tenuto il Captains Meeting e il sorteggio dei gironi delle tre categorie Men, Women e Quad. Quattordici Nazionali suddivise in quattro gruppi nella categoria Men
5/5Itf Forte Village, italiani protagonisti
9:00Ad Alghero via al World Team Cup Wheelchair Tennis
4/5Itf Forte Village, avanti Dalla Valle, Ferrari, Comino e Berto
3/5Itf Forte Village, Giorgia Pedone firma la doppietta
2/5Itf Forte Village, vittoria ucraina nel singolare maschile
1/5Itf Forte Village, Ciavarella in finale
30/4Itf Forte Village, due italiani in semifinale
29/4Itf Forte Village, poker azzurro nei quarti
28/4Itf Forte Village, nove azzurri agli ottavi
27/4Itf Forte Village, qualificati sei italiani
« indietro archivio tennis »
6 maggio
Senza vergogna sino all´ultimo riccio di mare
6 maggio
Uniti per destagionalizzare Alghero e il Nord Sardegna
5 maggio
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)