S.A. 20:21 World Team Cup Wheelchair Tennis: Italia parte bene Nella categoria maschile, iniziano bene gli azzurri, che battono la Turchia. Esordio oggi anche per l´Italia femminile, che la spunta 2-1 sulla Lettonia



ALGHERO - Tanta Italia protagonista e vincente nella seconda giornata delle Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis. La manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dal Comitato Italiano Paralimpico, si disputa sui sei campi in green set del Tc Alghero. Nella categoria maschile, iniziano bene gli azzurri, che battono la Turchia. Francesco Felici lotta per superare 2-6, 6-3, 6-3 Hakan Gungor, poi Luca Arca regola con un doppio 6-1 Turan Akalin. Vittorie anche per Croazia, Polonia e Svizzera.



Esordio oggi anche per l'Italia femminile, che la spunta 2-1 sulla Lettonia. Alla vittoria di Maria Vietti (7-5, 6-3 su Ailina Mosko), ha risposto la sconfitta di Vanessa Ricci (3-6, 6-3, 6-4 da Diana Nikiforova). Decisivo il doppio, Ricci e Silvia Morotti che hanno regolato 6-1, 6-2 Nikiforova e Zanete Vasaraudze-Gailite. Israele vince e si qualifica matematicamente per le semifinali di venerdì. Nella categoria Quad, primo successo per gli Azzurri, che superano 3-0 il Portogallo grazie alle vittorie di Hegor Di Gioia e Alberto Saja che, in singolare, non concedono giochi, rispettivamente, a Mario Trindade e Vinicius Pontes, mentre in doppio regolano gli stessi avversari 6-1, 6-1. Domani, si cerca un pass per le semifinali contro la Turchia, vincente oggi come l'Austria e Israele.