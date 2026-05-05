Red 21:36 Itf Forte Village, poker azzurro ai quarti Quattro italiani si presentano ai quarti di finale del singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione



Quattro italiani si presentano ai quarti di finale del singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Sono la testa di serie numero 6 Enrico Dalla Valle (1-6, 6-4, 7-6 sull'argentino Lorenzo Gagliardo), Michele Mecarelli (doppio 6-4 sul qualificato Tobia Costanzo Baragiola Mordini), il qualificato Giacomo Crisostomo (6-4, 6-0 sulla testa di serie numero 7 Gianmarco Ferrari) e il lucky loser Lorenzo Berto (2-6, 6-4, 6-1 su Lorenzo Rottoli).



Sconfitti Gabriele Maria Noce (6-3, 6-7, 6-4 dal bulgaro Pyotr Nesterov, numero 2 del tabellone) il qualificato Francesco Ferrari (2-6, 7-5, 6-2 dall'iraniano Kasra Rahmani) e le wild card Sebastiano Cocola (6-3, 6-1 dal russo Andrey Chepelev, numero 1) e Lorenzo Comino (3-6, 6-4, 6-2 dal francese Arthur Nagel, numero 3). Sette le tenniste agli ottavi femminili.



Ad Angelica Raggi e alla wild card Marcella Dessolis, vincenti ieri, si aggiungono la wild card Ilary Pistola (che ha sorpreso 6-2, 6-4 la testa di serie numero 1, la francese Selena Janicijevic), Verena Meliss (6-2, 6-0 sulla qualificata Micol Salvadori), la numero 6 del seeding Tatiana Pieri (6-1, 6-3 sulla qualificata Sara Milanese), la wild card Camilla Gennaro (che l'ha spuntata in 3h14' sull'olandese Anouck Vrancken Peeters, numero 4 del seeding, 2-6, 6-4, 7-6), Arianna Zucchini (6-2, 6-1 sulla qualificata Benedetta Ortenzi) e la qualificata Barbara Dessolis (6-2, 4-6, 6-1 sulla wild card cinese Lingling Zhu). Sconfitte la lucky loser Cecilia Manitto (doppio 6-3 dalla lettone Beatrise Zeltina) e la qualificata Noemi la Cagnina (doppio 6-1 dalla finlandese Laura Hietaranta, numero 5).



Nella foto (di Antonio Burruni): Giacomo Crisostomo.