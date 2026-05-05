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S.A. 9:00
Ad Alghero via al World Team Cup Wheelchair Tennis
Cerimonia di inaugurazione e Qualificazioni della Zona Europa/Africa nella competizione internazionale in corso al Tennis Club Maria Pia
Ad Alghero via al World Team Cup Wheelchair Tennis

ALGHERO - Si sono aperte al Tennis Club di Maria Pia, con la cerimonia d'inaugurazione, le Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis.
Con giocatori, tecnici, accompagnatori e staff, hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, l'assessore comunale Enrico Daga, il presidente del Comitato regionale della Fitp Franco Bellini e il presidente del Comitato regionale del Cip Claudio Secci. La manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dal Comitato Italiano Paralimpico, si disputa sui sei campi in green set del Tc Alghero.
Poi, la parola è passata ai campi da gioco.

Nella categoria maschile, vittorie per Israele, Austria, Polonia, Svezia, Germania e Belgio (l'Italia, inserita nel girone 2, ha osservato un turno di riposo ed esordirà oggi contro la Turchia).
Esordio ieri anche per l'Italia femminile oggi in campo opposta alla Lettonia), mentre festeggiano i primi successi Svizzera e Israele. Nella categoria Quad, l'Italia esordisce con una sconfitta per 2-1 contro Francia. Alla vittoria di Hegor Di Gioia (7-6, 2-6, 6-3 su Justin Michel), rispondono le sconfitte di Alberto Saja (2-6, 6-4, 6-3 contro Charline Mayer) e del doppio azzurro (3-6, 6-3, 10-5 contro Michel/Thomas Huguenin). Oggi, si torna in campo contro il Portogallo. Vittorie per Turchia, Israele e SudAfrica.

Nella foto (di Mauro Madau): gli atleti si preparano per la presentazione ufficiale
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