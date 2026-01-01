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Cor 7:35
World Team Cup Wheelchair Tennis: qualificazioni Europa/Africa
Nella serata di ieri, nelle sale dell´Hotel Oasis, si è tenuto il Captains Meeting e il sorteggio dei gironi delle tre categorie Men, Women e Quad. Quattordici Nazionali suddivise in quattro gruppi nella categoria Men
World Team Cup Wheelchair Tennis: qualificazioni Europa/Africa

ALGHERO - Qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis: conclusa la parte organizzativa, da domani la parola va al campo. La manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dal Comitato Italiano Paralimpico, si disputerà sui sei campi in green set del Tc Alghero.

Nella serata di ieri, nelle sale dell'Hotel Oasis, si è tenuto il Captains Meeting e il sorteggio dei gironi delle tre categorie Men, Women e Quad. Quattordici Nazionali suddivise in quattro gruppi nella categoria Men. Gruppo 1: Israele, Croazia e Portogallo; Gruppo 2: Austria, Italia e Turchia; Gruppo 3: Polonia, Svezia, Ungheria e Grecia; Gruppo 4: Germania, Belgio, Svizzera ed Estonia.
Sono sei le Nazionali della categoria Women che si affronteranno in due gironi. Gruppo 1: Svizzera, Italia e Lettonia; Gruppo 2: Turchia, Austria e Israele.

Le Nazionali che si affrontano nella categoria Quad sono 8, suddivise in due gironi. Gruppo 1: Turchia, Italia, Francia e Portogallo; Gruppo 2: Israele, SudAfrica, Svizzera e Austria. Questa mattina, alle 9, sul Campo Centrale del Tc Alghero, è in programma la cerimonia inaugurale della manifestazione, mentre alle 10 prenderanno il via i primi match. L'ingresso all'evento è gratuito.

Nella foto: Alcuni momenti del Captains Meeting e del sorteggio (foto Mauro Madau)
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