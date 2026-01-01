Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaUrbanistica › Un concorso di idee per la Esso. «Politica distante dai cittadini»
S.A. 15:25
Un concorso di idee per la Esso
«Politica distante dai cittadini»
Il Coordinamento di Orizzonte Comune Alghero ritorna sul tema degli spazi pubblici in città e lo fa chiedendo all'Amministrazione comunale di condividere con la cittadinanza la destinazione dei luoghi e di tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale
Un concorso di idee per la <i>Esso</i>. «Politica distante dai cittadini»

ALGHERO - «È nostra ferma convinzione che i pubblici spazi di Alghero (tanti e di importanza strategica per uno sviluppo coordinato della città) vadano ripensati e restituiti alla città e ai cittadini per una piena vivibilità. Ricordiamoci che Alghero, nell’immaginario dei sardi e del turismo nazionale ed internazionale, è come un luogo dell’anima intimo ed accogliente, con un Centro Storico avvolgente che sa di storia, amore e bellezza dove cullare/realizzare, anche solo per pochi giorni, i propri sogni in una dimensione di soggiorno vacanza. Allora ci viene in mente che il destino di Alghero non può essere lasciato solo in mano alla buona volontà della politica e che questa, invece, dovrà servirsi dell’apporto della comunità algherese tutta per ridisegnare i “luoghi dell’anima” della Riviera del Corallo. In questo senso riteniamo che per quanto riguarda il destino degli spazi dell’ex rifornitore Esso questa Amministrazione potrebbe promuovere un concorso di idee a livello cittadino».

Così il Coordinamento di Orizzonte Comune Alghero ritorna sul tema degli spazi pubblici in città. E lo fa chiedendo all'amministrazione comunale di rispettare gli impegni presi in campagna elettorale: una democrazia partecipata e aperta alle proposte dei cittadini, ricordando la manifestazione “Voci della Citta” del 19 maggio 2024 durante la quale furono invitati tutti gli algheresi a partecipare ai tavoli tematici e ad esporre i propri pensieri e idee per far nascere un futuro programma di governo. «Un importante esempio di democrazia partecipata dal basso che può essere replicato per far esprimere il parere dei cittadini sulla città che vorrebbero. Pur ritenendo validi gli interventi prefigurati dall’assessore Corbia in merito alle sorti dello scalo Tarantiello riteniamo che bisogna davvero ripensare ad una nuova modalità di fare politica, uscendo fuori dal palazzo ed ascoltando i cittadini» incalzano da Orizzonte Comune.

«Si rimarca spesso la distanza siderale dei cittadini dalla politica, ma è piuttosto vero il contrario: è la politica distante dai cittadini e dai propri bisogni primari. Torniamo ad una dimensione più partecipativa dove la politica e gli assessori incontrano i propri cittadini per spiegare e chiarire quanto vanno costruendo per questa città, quali difficoltà incontrano nell’espletare il proprio mandato in un clima di totale trasparenza nei confronti dell’elettorato. Non si risolveranno tutti i problemi ma sicuramente sarà un modo per riavvicinare i cittadini alla politica e ritessere quel sentimento di appartenenza alla propria città» concludono.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:13
L´Alghero del futuro: il Piano. Avviati gli incontri in città
Il Piano Strategico è lo strumento principale attraverso il quale l’Amministrazione definisce le traiettorie di sviluppo urbano, economico e sociale del territorio nel lungo periodo. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con un calendario di incontri ed attività
23/2Cemento e mattoni all’assalto di Porto Pozzo
11/2«Agriturismi e aziende nelle coste fermi da anni»
24/1Protezione Civile, piano aggiornato
23/12026 l´anno della pianificazione. «Il Puc entro sei mesi in aula»
23/1Il Porto merita studio e ricerca per progetti e sviluppo
12/12L´assessore Roberto Corbia vola a Montecitorio
6/12Alghero: Piano Regionale Trasporti in Commissione
24/11Piano Regionale Trasporti: Commissione ad Alghero
15/11Urbanpromo, Spanedda e Casu a Firenze
7/11Porto Torres approva il Puc dopo 20 anni
« indietro archivio urbanistica »
5 marzo
43 assunti per 8 mesi in Comune ad Alghero
5 marzo
La Città Metropolitana di Sassari ha la sua App istituzionale
5 marzo
Dal 1° aprile la Cardiologia sarà attiva H 24



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)