S.A. 12:11 «Il Piano strategico è uno spreco»

Cocco vuole il Piano Commercio Il capogruppo di Fratelli d’Italia attacca duramente l´amministrazione comunale sulla scelta di finanziare un Piano strategico e di affidarlo alla società Lombardini22 e chiede di sbloccare il Piano del Commercio







Cocco solleva, dunque, interrogativi sulla procedura con cui è stata individuata la stessa società incaricata dell’aggiornamento dell'ambizioso documento. «Chiediamo se sia stato pubblicato un avviso o svolta un’indagine esplorativa e se tra i soggetti coinvolti sia stata presa in considerazione anche l’Università di Sassari, che rappresenta un’eccellenza del territorio». «In aula il consigliere di Noi Riformiamo Alghero, Emiliano Piras, ha definito questa spesa uno spreco di denaro pubblico. È una valutazione che condividiamo pienamente – prosegue Cocco – perché i cittadini si aspettano interventi concreti, non nuove e inutili spese per incarichi». Secondo Fratelli d’Italia, le priorità dell’amministrazione dovrebbero essere altre. «Anziché investire 100 mila euro per aggiornare un libro dei sogni – conclude Cocco – sarebbe più utile sbloccare il piano del commercio, fermo negli uffici dell’assessore competente da due anni e fondamentale per il futuro delle attività economiche della città».



Nella foto: Alessandro Cocco, Capogruppo Fratelli d’Italia Alghero ALGHERO - «Spendere 100 mila euro dei contribuenti per aggiornare il piano strategico comunale è l’ennesimo sperpero di denaro - uno dei tanti che abbiamo contestato a questa amministrazione sprecona. Un esercizio, quello dell’aggiornamento, più utile a dare incarichi e produrre documenti che a risolvere i problemi reali della città». Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia che, come Forza Italia [ LEGGI ], attacca duramente l'amministrazione comunale sulla scelta di finanziare un Piano strategico e di affidarlo alla società Lombardini22 [ LEGGI ]. «I piani strategici comunali – sottolinea Cocco – sono inutili libri dei sogni: inutile scrivere nuovi documenti di principio se poi non si è capaci di finanziare e avviare azioni concrete accompagnate da risorse e tempi di realizzazione». Sbloccate il Piano del Commercio Piano strategico uno spreco da 100mila euroCocco solleva, dunque, interrogativi sulla procedura con cui è stata individuata la stessa società incaricata dell’aggiornamento dell'ambizioso documento. «Chiediamo se sia stato pubblicato un avviso o svolta un’indagine esplorativa e se tra i soggetti coinvolti sia stata presa in considerazione anche l’Università di Sassari, che rappresenta un’eccellenza del territorio». «In aula il consigliere di Noi Riformiamo Alghero, Emiliano Piras, ha definito questa spesa uno spreco di denaro pubblico. È una valutazione che condividiamo pienamente – prosegue Cocco – perché i cittadini si aspettano interventi concreti, non nuove e inutili spese per incarichi». Secondo Fratelli d’Italia, le priorità dell’amministrazione dovrebbero essere altre. «Anziché investire 100 mila euro per aggiornare un libro dei sogni – conclude Cocco – sarebbe più utile sbloccare il piano del commercio, fermo negli uffici dell’assessore competente da due anni e fondamentale per il futuro delle attività economiche della città».Nella foto: Alessandro Cocco, Capogruppo Fratelli d’Italia Alghero