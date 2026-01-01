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Cor 21:01
Ppr, al via l´aggiornamento
Dopo vent’anni la Regione avvia la revisione del Piano Paesaggistico Regionale, aggiornamento di uno strumento centrale di governo del territorio.
<i>Ppr</i>, al via l´aggiornamento

CAGLIARI - Questa mattina, a spiegare le linee di ragionamento, è stato l’assessore degli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda, in occasione del convegno promosso dal Ministero della Cultura, dalla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e la Biblioteca universitaria di Sassari. La revisione nasce dalla consapevolezza che il paesaggio non è un elemento statico, ma un sistema che va accompagnato nel tempo.

In questo senso, il nuovo Piano segna anche un cambio di impostazione: «Dobbiamo passare da uno sviluppo che trasforma il territorio a uno che lo valorizza e lo accompagna senza snaturarlo», capace di mantenere le caratteristiche dei luoghi accompagnandone l’evoluzione. La revisione si inserisce in un contesto profondamente cambiato rispetto al 2006. «La pressione speculativa si è spostata dalle coste alle zone interne, come dimostrano i progetti per la produzione di energie rinnovabile. Le ultime siccità e gli eventi estremi ci dicono che c’è la necessità di lavorare sulle opere di difesa, sul ciclo dell’acqua e sulla sostenibilità» ha sottolineato l’assessore.

«Si tratta di temi complessi che vanno affrontati con gli esponenti dei vari saperi, i portatori d'interesse, le comunità e gli Enti locali». Il nuovo percorso del PPR rappresenta anche un’occasione per rafforzare le strutture tecniche degli enti locali, soprattutto dei Comuni più piccoli e fragili, garantendo una gestione più efficace dei territori isolati.
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