S.A. 18:03 Sostegno alle imprese: Confartigianato a Bonorva Negli ultimi mesi, Confartigianato ha promosso una serie di incontri itineranti in tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di colmare il gap informativo che spesso separa le piccole e medie imprese dagli strumenti di finanziamento agevolato



BONORVA - Il tessuto produttivo del Nord Sardegna si ritrova a un bivio cruciale tra sfide globali e necessità di radicamento locale. In questo scenario, Confartigianato Imprese Sassari prosegue la sua missione di prossimità territoriale organizzando un nuovo e importante appuntamento dal titolo "Credito, incentivi e sviluppo: le opportunità per le imprese". L’incontro si terrà il domani venerdì 27 marzo alle ore 18 nell'Aula Consiliare del Comune di Bonorva. L'evento non è un caso isolato, ma si inserisce in un solco già tracciato con successo dall'associazione. Negli ultimi mesi, Confartigianato ha promosso una serie di incontri itineranti in tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di colmare il gap informativo che spesso separa le piccole e medie imprese dagli strumenti di finanziamento agevolato. Appuntamenti che hanno dimostrato quanto sia vitale il confronto diretto tra istituzioni, enti finanziari e artigiani, permettendo a molti imprenditori di sbloccare pratiche e conoscere più a fondo bandi e linee di finanziamento di non facile lettura.



La serata di Bonorva si aprirà con i saluti istituzionali di Massimo D’Agostino (Sindaco di Bonorva), Marco Rau (Presidente di Confartigianato Sassari) e Aldo Salaris (Vicepresidente del Consiglio RAS), figure che sottolineano la sinergia tra amministrazione regionale, locale e rappresentanza di categoria. Il cuore tecnico del dibattito vedrà invece i contributi di esperti come Riccardo Barbieri (Presidente Sfirs), Maria Amelia Lai (Presidente Finart), insieme a Vittorio Oggiano e Claudia Farina di Finart. Moderato da Gavino Sini, Segretario di Confartigianato Sassari, l'incontro analizzerà i nuovi bandi regionali, le linee di credito agevolato e i contributi a fondo perduto necessari per investire in macchinari, digitalizzazione e sostenibilità energetica. L'obiettivo è chiaro: trasformare le idee in progetti bancabili e competitivi. In un momento in cui l'accesso al credito è particolarmente complesso la guida di Confartigianato diventa la bussola fondamentale per non perdere le opportunità di crescita che il 2026 mette a disposizione.