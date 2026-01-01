Cor 10:43 Arvesiniadu, Benetutti celebra il rilancio Decennale da record per “Arvisionende in Chintina”: Benetutti celebra il rilancio del vitigno Arvisionadu tra masterclass, convegni e grande partecipazione con tecnici di tutta la Sardegna. Il Vino, Cultura, Territorio, innovazione e Convivialità nel Goceano



BENETUTTI - Questo fine settimana a Benetutti, si è concluso alla grande il decennale di “Arvisionende in Chintina”, dove il nome stesso fonde il verbo sardo “arresionare” (chiacchierare) con il vitigno, evocando il piacere di “parlare di Arvesiniadu”. E proprio con una grande “chiacchierata” tra tecnici, produttori e pubblico si è celebrato il decennale della manifestazione dedicata all’Arvisionadu (Arvesiniadu), vitigno principe del Goceano, recentemente entrato nell’Olimpo dei grandi vini italiani con il prestigioso riconoscimento al Vinitaly. L’evento, organizzato dalla Confraternita Arvisionadu nel suggestivo centro storico di Benetutti, ha riscontrato uno straordinario successo. L’inizio fu il 20 marzo con la conferenza stampa di presentazione nella Biblioteca comunale che ha voluto sottolineare il legame profondo tra vino, cultura e identità territoriale.



Poi le due tappe fondamentali. Il 28 marzo con la masterclass tecnica diretta dagli enologi Paolo Cuguttu e Antonio Tiana e l’ONAV di Nuoro, che ha riunito tutti i produttori imbottigliatori dell’Arvisionadu del Goceano. Da Benetutti, Cantina Arvisionadu di Pino Mulas, Cantina Dessena, Vigne Boddetto di Marco Tanda e l’Azienda Vitivinicola di Davide Cappai; da Bono, Azienda Mulas di Francesca Cabras, Società Agricola Sotgia, Società Agricola Arcanu e Azienda Seicentosettantatré di Antonio Tiana. Un’occasione unica per confrontare stili, approcci e visioni produttive legate a un’unica matrice varietale. Il 9 maggio, invece, la giornata clou. Al mattino, 35 esperti (enologi, agronomi, docenti UniSS, AIS, ONAV) da tutta la Sardegna, divisi in 9 commissioni, hanno visitato 9 cantine nel cuore del borgo, offrendo suggerimenti preziosi ai vignaioli. Una commissione speciale era dedicata esclusivamente all’Arvisionadu.



Nel pomeriggio, il convegno “Il Diario di un Viaggio: i 10 anni di Arvisionende in Chintina”. Dopo i saluti del Sindaco Daniele Arca, dell’ex Senatore Giovanni Satta e di Giovanni Antonio Sechi (Vicepresidente nazionale “Città del Vino”), il presidente Giampaolo Sanna ha ripercorso 15 anni di attività della Confraternita e le finalità di conoscenza, valorizzazione e promozione dell’Arvesiniadu, con attenzione anche all’innovazione e di come il decennale ha coinvolto il territorio del Goceano.

A seguire, gli interventi tecnici di Prof. Antonio Farris (UniSS, Socio Onorario Confraternita) ha illustrato il percorso storico e l’evoluzione qualitativa del vino negli ultimi 30 anni. Gianni Lovicu (Ricercatore Agris Sardegna, coordinatore del Progetto Akinas) ha definito l’Arvesiniadu come un unicum in Sardegna. Nadia De Santis (esperta di enoturismo digitale) ha evidenziando come l’unicità del vitigno possa diventare una leva per esperienze autentiche, sostenibili e digitalmente connesse.

In conclusione, due rappresentanti delle commissioni, gli enologi Pier Michele Chessa e Paolo Cuguttu, hanno illustrato suggerimenti e riflessioni utili per i produttori. Il convegno è stato moderato dal Prof. Giuseppe Scanu (Università di Sassari).



Grande attenzione all’innovazione digitale. Per il decennale, la manifestazione ha scelto di essere al passo con i tempi grazie a un’app dedicata (wine app) che ha permesso ai visitatori di essere digitalmente connessi, conoscere tutte le iniziative in tempo reale e partecipare in modo sostenibile con un semplice click, contribuendo in modo determinante al successo dell’evento. Poi, la festa: i wine lovers hanno incontrato 32 vignaioli in un percorso diffuso di degustazione, tra abbinamenti con prodotti tipici locali di eccellenza e l’autentica convivialità sarda. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Benetutti, Città del Vino, Agris Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna, punta a rafforzare l’attrattività turistica del Goceano, unendo cultura, paesaggio, innovazione e sapori.



La riflessione del Presidente della Confraternita Arvesiniadu Giampaolo Sanna: «In questi 15 anni di attività, tra incontri tecnici, degustazioni, visite aziendali e organizzazione di eventi tematici che hanno coinvolto i viticoltori, gli amministratori e la comunità di Benetutti, siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti; abbiamo assistito a una notevole crescita della cultura vitivinicola, una presa di coscienza del valore identitario che ricopre il vino Arvisionadu nel nostro territorio, il tutto testimoniato anche dalla nascita e i successivi riconoscimenti ricevuti dalle aziende imbottigliatrici di Benetutti. Per il futuro, contiamo di proseguire con costanza la nostra attività formativa e promozionale anche in maniera digitale e innovativa, con l’auspicio che il settore vitivinicolo caratterizzi in maniera importante l’economia del territorio del Goceano».