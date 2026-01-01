Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaArtigianato › Export Stati Uniti: mercato a due velocità
Cor 19:54
Export Stati Uniti: mercato a due velocità
Mercato a due velocità per le imprese sarde negli Stati Uniti: cresce quello delle piccole, crolla quello delle manifatturiere. Situazioni condizionate dazi e futuro. Giacomo Meloni (Presidente Confartigianato Sardegna): «L’Isola deve continuare a lavorare nel mercato del food e degli altri settori dove rappresentiamo l’eccellenza»
Export Stati Uniti: mercato a due velocità

CAGLIARI - E’ un mercato che viaggia a due velocità differenti quello delle esportazioni dalla Sardegna verso gli Usa. Se sono solide le vendite delle micro, medie e piccole imprese, al contrario crollano quelle del manifatturiero. Nel primo semestre di quest’anno, infatti, le vendite di beni e prodotti delle MPI e dalle aziende artigiane verso il Paese americano sono cresciute del 5,6%, rispetto allo stesso periodo del 2024, arrivando a toccare 138milioni di controvalore, e rappresentando lo 0,36% del PIL regionale.

Nel 2024, al contrario, si era registrata una frenata dell’1,7%, sempre rispetto all’omologo periodo del 2023. Quindi, il mercato di alimentari, prodotti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e tessile, mobili e ceramiche ma anche semilavorati lapidei, prodotti chimici, macchinari e attrezzature, ha retto alle politiche economiche trumpiane, All’opposto, crolla l’export delle imprese manifatturiere, comprese quella raffinazione e della produzione di combustibili, che scende del 44,9% rispetto al 2024. Su queste attività si è fatto sentire l’influsso dei dazi, le limitazioni, la burocrazia, le “turbolenze” politiche ma anche l’importante concorrenza di altri Paesi del resto del mondo.

E’ questo ciò che emerge dal dossier elaborato dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna su dati Istat, che ha analizzato i flussi commerciali delle imprese isolane, dalla Sardegna verso il Paese americano. Per le vendite delle piccole imprese, la classifica nazionale, come incremento percentuale, è aperta dal +21,8% della Sicilia, con vendite del 208 milioni di euro, contro la media nazionale del -1,6%, per oltre 17miliardi di controvalore. In termini assoluti, da segnalare i 4miliardi e 300 milioni della Lombardia e i quasi 3 miliardi di euro di fatti segnare da Toscana e Veneto. Sempre per le MPI, i dati provinciali dicono che l’area Sassari-Gallura ha esportato negli USA ben 83milioni di euro di prodotti, con un incremento dello 0,6%. Segue Nuoro con 35 (+2,7%), il Sud Sardegna con 9 (+46,2%), Cagliari e Oristano con 6 (+50,6 e + 26,4%)

«Per l’export delle piccole imprese sarde sono numeri assolutamente positivi - commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna - perché dimostrano che negli Stati Uniti apprezzano le nostre piccole ma ricercate produzioni, soprattutto alimentari». «Però - aggiunge Meloni - dobbiamo essere sinceri dicendo che l’incremento è anche il frutto dell’anticipazione degli acquisti da parte degli importatori statunitensi per evitare l’applicazione dei dazi e questa situazione non ci fa stare sereni in vista del futur»o.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
5/1Pet economy: quasi 800 imprese in Sardegna
28/12Export, Sardegna col freno a mano tirato
19/12Artigianato sardo: nuovi corsi formazione
4/12Imprese artigiane a confronto a Oristano
14/11Turismo e artigianato: Isola in mostra
10/11«Siccità, servono nuove reti e responsabilità»
31/10Marmo e lapideo: resistono le imprese ma crolla export
16/10Attività green per 14mila imprese sarde
2/10Calano gli investimenti green nelle imprese sarde
1/10Regione fa ripartire Isola
« indietro archivio artigianato »
12 gennaio
«Demolire il Palacongressi»
12 gennaio
«Endocrinologia a rischio chiusura»
12 gennaio
Controlli a tappeto tra Sassari e Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)