Cor 13:22 Bortolato e Fiorito al Teatro Verdi Si conclude con un concerto dedicato interamente alla musica barocca la rassegna I grandi interpreti della musica 2026, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica di Sassari



SASSARI - Sul palcoscenico dello storico Teatro Verdi venerdì 15 maggio alle 20.30 saliranno l’oboista Gianfranco Bortolato e la violinista Irenè Fiorito, accompagnati dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio. Il programma prevede alcuni capolavori del Barocco: il Concerto in re minore per oboe e archi di Alessandro Marcello, il Concerto in si bemolle maggiore per oboe, violino e archi di Antonio Vivaldi, il Concerto in re minore per oboe e archi di Tommaso Albinoni e, infine, due composizioni di Johann Sebastian Bach, l’autore che del Barocco in musica ha rappresentato la sintesi finale e il vertice assoluto: il Concerto in mi maggiore BWV 1042 per violino, archi e basso continuo e il Concerto in do minore BWV 1060 per oboe e violino.



Irenè Fiorito è una giovane violinista di grande talento. Diplomatasi quindicenne con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha conseguito il Master of Arts in Music Performance e il Master of Arts in Specialized Music Performance per solisti al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, nella classe di Pavel Berman, e il Zertifikat Meisterklasse all’Hochschule für Musik und Theater di Monaco. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Concorso Violinistico Postacchini e il Premio Rodolfo Lipizer, svolge un’intensa attività concertistica come solista e camerista in importanti istituzioni musicali italiane ed europee. Suona un violino Joseph Ceruti del 1848, proprietà della Fondazione ProCanale di Milano.

Gianfranco Bortolato è oboe solista dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Diplomato al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, si è perfezionato alla Scuola di Musica di Fiesole, alla Musik Akademie di Basilea e alla Hochschule für Musik di Freiburg. Ha collaborato come primo oboe con alcune delle principali orchestre italiane, tra cui il Teatro alla Scala, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro La Fenice e il Teatro Regio di Torino, ed è ospite regolare di importanti festival internazionali.



Svolge un’intensa attività solistica in Europa, nelle Americhe e in Asia, ed è protagonista di numerose prime esecuzioni. Suona un oboe Marigaux 901 (2022) e un Yamaha 831 Duet.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Verdi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, e sul sito. Sono previsti sconti per gli studenti grazie alla collaborazione con ERSU Sassari. La rassegna I grandi interpreti della musica 2026 ha registrato un ampio consenso e ha ospitato artisti di generazioni ed esperienze diversi ma tutti di elevato spessore internazionale: la pianista Martina Consonni, il violinista Dejan Bogdanovich, il violista Danilo Rossi, il pianista Maurizio Baglini, accompagnati dall’Orchestra da camera residente guidata da Guglielmo De Stasio.