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Cor 17:00
Daniela Lucangeli al Quarter
La dottoressa Lucangeli arriverà ad Alghero il 27 agosto in Largo Lo Quarter per una data del cartellone di Alguer Summer Festival 2026. Questo evento fa parte della rassegna Frequenze
Daniela Lucangeli al Quarter

ALGHERO - “Tu chiamale se vuoi…” è una Lectio di Daniela Lucangeli che guida alla scoperta del sentire profondo dell’essere umano. Un monologo che è un viaggio per scoprire quanto psyché, corpo, cuore e memorie siano profondamente connessi, lo stesso flusso di vita. Nel pensiero occidentale i dualismi corpo/mente, razionalità/emozioni, io/gli altri, sono stati predominanti per secoli. Oggi scricchiolano e costringono a cambiare paradigma, a cambiare modo di comprendere e sentire l’esistenza.

Attraverso racconti, ricerche scientifiche e umane riflessioni, Daniela Lucangeli condurrà il pubblico ad intendere meglio i linguaggi del nostro cervello e portando a comprendere che le emozioni non possono più essere intese e vissute come qualcosa di superficiale, quasi fossero la schiuma dei maremoti della mente, bensì come la forza generativa, il vettore del moto ondoso. Parlerà nel dettaglio di quante diverse emozioni possono nascondersi nella biochimica di una lacrima. Porterà a ripensare l’intelligenza non solo come complesso processo cognitivo, ma avventura affettiva, che si nutre di emozioni, fiducia, incoraggiamento e cura.

La dottoressa Lucangeli arriverà ad Alghero il 27 agosto in Largo Lo Quarter per una data del cartellone di Alguer Summer Festival 2026. Questo evento fa parte della rassegna Frequenze, ed è organizzato da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Shining Production e Roble Factory. “Tu chiamale se vuoi…” sarà una lezione compartecipata in cui comprendere e percepire. Una lezione che mescola scienza e umanità, capace di toccare corde profonde per risvegliare la consapevolezza a riscoprire quanto di più autentico il nostro essere ci mette a disposizione: il sentire.
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