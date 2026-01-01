S.A. 20:07 Sport economy: nell’Isola 400 imprese Nell’Isola infatti sono ben 398 le imprese che fanno dell’attività sportiva la loro principale attività organizzando attività ed eventi, gestendo impianti, creando corsi, confezionando abbigliamento, realizzando articoli e accessori, fabbricando parti e pezzi, dando lavoro a 816 dipendenti



CAGLIARI - Lo sport fa bene alla salute, allo sviluppo dei territori e, soprattutto all’economia della Sardegna che si prepara per ospitare le prossime manifestazioni sportive internazionali come la Regata preliminare della 38ª America’s Cup, il Giro di Sardegna di ciclismo, le tappe del Rally e le migliaia di eventi, grandi e piccoli, in preparazione in ogni Comune. Dalla vela alle biciclette, dalle auto alle tavole da surf alle palestre fino all’abbigliamento e alle attrezzature per dilettanti e professionisti in tutti gli sport, la filiera di beni e servizi dello sport appartiene alle mani sapienti, all’esperienza e all’innovazione degli artigiani e delle Pmi. Nell’Isola infatti sono ben 398 le imprese che fanno dell’attività sportiva la loro principale attività organizzando attività ed eventi, gestendo impianti, creando corsi, confezionando abbigliamento, realizzando articoli e accessori, fabbricando parti e pezzi, dando lavoro a 816 dipendenti. A queste cifre vanno aggiunte le 4.573 istituzioni no profit che nell’Isola gravitano in questo mondo che da sempre ha dato lustro all’Isola e al resto dell’Italia. Il fatturato stimato delle imprese registrate della Sardegna si aggira sui 126milioni di euro. Lo dimostra l’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna che realizzato un dossier sul legame che unisce le realtà economiche alle attività sportive nell’Isola, sui dati Istat.



«I grandi eventi sportivi internazionali in preparazione dell’Isola - afferma Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Sardegna - diventano volano economico e vetrina anche per mettere in luce il protagonismo di artigiani e Pmi in una filiera produttiva fatta di competenze, specializzazione e capacità di innovazione radicate nei territori italiani, fattori strategici per la competitività dell’Isola e del Paese intero». «Artigiani e piccole imprese del settore - aggiunge - rappresentano il meglio dell’economia reale che continua a vincere grazie a qualità, flessibilità, tradizione integrata con la spinta tecnologica». La regione è al 13esimo posto nazionale per numero di aziende: apre la Lombardia con quasi 6mila realtà e chiude il Molise con 63. A livello nazionale le attività registrate cono oltre 25mila con oltre 70mila addetti regolari, per un fatturato di 8 miliardi, 4 miliardi di valore aggiunto e 3 miliardi di esportazioni. A livello nazionale le PMI di questo settore sono 25.118, vale a dire il 99,5% del totale delle aziende del settore, con 56mila addetti, pari al 79,2% degli occupati. In particolare, le imprese artigiane rappresentano il 45,5% delle imprese della manifattura di prodotti per lo sport.



A livello territoriale 134 attività imprenditoriali operano nella provincia di Cagliari con 345 addetti, 100 nel territorio nel Nord Sardegna con 314 addetti, 44 nel Sud Sardegna con 97 dipendenti, 32 a Oristano con 38 addetti e 29 a Nuoro con 43 addetti. Per Confartigianato Sardegna non si tratta solo di business ma è mondo del lavoro, anche quello artigiano, va a poco a poco modificandosi e guarda sempre di più al welfare aziendale e al benessere dei dipendenti come a strumenti essenziali anche per la produttività. Confartigianato ha anche analizzato anche la spesa pubblica per lo sport: la Sardegna, con 17 euro pro capite, è al settimo posto nazionale per gli investimenti fissi dei Comuni in impianti sportivi. La classifica è aperta dalla Provincia di Bolzano con quasi 56 euro e chiusa dal Lazio con 4, con una media nazionale di 10.



Per ciò che riguarda i praticanti, l’Isola è al 14esimo posto nazionale con il 33,3% delle persone che pratica sport con continuità. Apre sempre Bolzano con il 61% e chiude la Calabria con il 18, contro una media nazionale del 34,6%. Infine, per quanto riguarda la partecipazione a manifestazioni ed eventi dei cittadini, l’Isola con il 22,3% è al sesto posto nazionale. Apre Bolzano con 26,7% e chiude la Sicilia con il 13, contro una media nazionale del 18,7%. Confartigianato Sardegna conferma il proprio impegno a sostegno dello sport-system, riconoscendone e condividendone profondamente i principi e i valori formativi. «Le imprese presenti sul territorio regionale e nazionale - riprende Meloni - contribuiscono in modo concreto a diffondere il messaggio educativo di cui lo sport, a ogni livello, è portavoce. Un messaggio che non solo favorisce la crescita personale e collettiva, ma che genera anche un significativo impatto economico e sociale, rafforzando il tessuto delle comunità locali».



Secondo l’Organizzazione Artigiana, il rapporto tra il mondo imprenditoriale e quello sportivo diventa infatti sempre più solido e strutturato. I valori promossi dallo sport riflettono sempre di più quelli che le aziende moderne scelgono di adottare come riferimento: sostenibilità ambientale, riduzione dell’impatto ecologico, attenzione all’efficienza energetica, ma anche spirito di sacrificio, determinazione e tensione costante verso il miglioramento e l’eccellenza. Sono principi che guidano tanto gli atleti quanto gli imprenditori nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Le imprese artigiane, in particolare, possono essere considerate autentiche palestre di vita e di lavoro. Molti imprenditori vivono lo sport non solo come passione personale, ma come modello da applicare anche all’interno delle proprie aziende. La gestione efficace dei rapporti con collaboratori e fornitori aiuta a sviluppare autocontrollo, leadership e capacità comunicative, qualità indispensabili tanto nell’attività imprenditoriale quanto nel ruolo di un capitano esperto che guida la propria squadra in una partita di calcio o di rugby.