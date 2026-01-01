Cor 16:50 Alghero: molesta turista, denunciato Secondo la ricostruzione emersa in sede di indagini, la vittima, mentre si trovava con la sorella in spiaggia, sarebbe stata importunata da un ragazzo che, dopo averle osservate insistentemente e chiesto invano di sedersi accanto a loro, metteva in atto comportamenti di chiara connotazione sessuale



ALGHERO - Facendo salvo il principio di non colpevolezza, nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Alghero ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria un giovane, ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di una turista straniera. L'episodio è avvenuto qualche giorno prima presso una nota spiaggia del litorale algherese. Secondo la ricostruzione emersa in sede di indagini, la vittima, mentre si trovava con la sorella in spiaggia, sarebbe stata importunata da un ragazzo che, dopo averle osservate insistentemente e chiesto invano di sedersi accanto a loro, metteva in atto comportamenti di chiara connotazione sessuale (simulazione di masturbazione e rapporti completi).



Preoccupate, le due sorelle, mentre si allontanavano, hanno notato il giovane dare fastidio anche a diverse altre ragazze lì presenti. Infastidite da quel comportamento, le giovani decidevano dunque di cambiare spiaggia e, mentre si incamminavano verso la fermata dell'autobus, venivano raggiunte dal ragazzo che, ad una di loro, sfruttando un suo momento di distrazione, sferrava una violenta manata sul gluteo. Successivamente, l'autore del gesto si allontanava a bordo di un monopattino.



Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato Polizia di Stato di Alghero, avrebbe permesso, anche grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza dello stabilimento attiguo, di riconoscere senza ombra di dubbio il giovane, già noto agli uffici, verso cui, inoltre, risultano numerose e recenti segnalazioni per reati specifici contro la persona. Per i fatti di cui sopra, il ragazzo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violenza sessuale.